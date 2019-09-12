Певец Карел Готт сообщил, что у него острая лейкемия

ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Знаменитый чешский певец Карел Готт, которого во многих странах называют "чешским соловьем", сообщил в четверг журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.

"Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие. Со своей болезнью я хотел разобраться сам вместе с коллективом медиков, вместе со своей женой и своими близкими. Но, отвечая на многочисленные вопросы, хочу сообщить, что примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию", - сказал Готт.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, является самым популярным гражданином Чехии. В мире проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".