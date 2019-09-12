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РИА Новости
Культура

Певец Карел Готт сообщил, что у него острая лейкемия

11:15 12.09.2019 (обновлено: 11:18 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПевец Карел Готт
Певец Карел Готт
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Певец Карел Готт. Архивное фото
ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Знаменитый чешский певец Карел Готт, которого во многих странах называют "чешским соловьем", сообщил в четверг журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.
"Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие. Со своей болезнью я хотел разобраться сам вместе с коллективом медиков, вместе со своей женой и своими близкими. Но, отвечая на многочисленные вопросы, хочу сообщить, что примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию", - сказал Готт.
Прага
24 июля, 19:06Культура
Карел Готт из-за болезни отменил юбилейный концерт в Чехии
В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.
По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, является самым популярным гражданином Чехии. В мире проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.
В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".
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КультураКарел ГоттЧехия
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