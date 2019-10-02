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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как закрытие хостелов скажется на цене номера в отелях

13:36 02.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХостел All Music #1 в Москве
Хостел All Music #1 в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах, вступивший в силу 1 октября, может уже в следующем году привести к росту цен на гостиничные услуги, сообщает АТОР.
По словам экспертов, новые правила могут негативно отразиться на турпотоке в российских городах, где такой тип размещения был востребован — в первую очередь, это Санкт-Петербург и Москва.
По оценкам туроператоров, треть отельного фонда Северной столицы расположено в жилых домах. "Под действие этого закона попадает порядка 1,5 тысяч отелей в городе. И речь идет не о гостиницах на два номера с сомнительной репутацией, а о крупных отелях, ведущих свою деятельность на протяжении нескольких десятилетий, которые вкладывали в реставрацию исторических зданий немалые средства. Действие закона ощутят на себе не только отельеры, но и туристы", — рассказал представитель одного из туроператоров Санкт-Петербурга Кирилл Соколов.
По прогнозу туркомпаний, отельеры двух столиц могут воспользоваться ситуацией и увеличить расценки на проживание уже летом следующего года. Этому будет способствовать и сокращение номерного фонда, и возможный рост турпотока. Введенный 1 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области режим электронных виз, по оценкам участников рынка, может привести к увеличению числа иностранных гостей на 40%.
Возможный рост стоимости размещения в первую очередь ударит по российским туристам, выбирающим бюджетный отдых. "В Санкт-Петербурге и Москве просто не существует дешевых отелей, особенно если мы говорим о центре города, где и располагается большое количество хостелов, – говорит гендиректор туркомпании Сергей Ромашкин. — Разница стоимости размещения в отелях и хостелах большая. Средняя цена за номер в гостинице 3 000 рублей, а поселиться в хостеле можно за 500 рублей".
Хостел в Москве
1 октября, 00:00РИА Недвижимость
В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах
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