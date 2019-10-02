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РИА Новости

ОП предложит сделать школьный курс по информбезопасности обязательным

12:08 02.10.2019 (обновлено: 13:26 02.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комиссия по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ направит предложение о включении специального курса по информационной безопасности школьников в обязательную программу в Минпросвещения и профильные комитеты Госдумы и Совфеда, сообщила председатель комиссии Елена Сутормина.
Она отметила, что сейчас обучение детей основам информационной безопасности не является обязательным, "в основном эти вопросы отдаются на откуп сознательности родителей и педагогов".
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"Однако в связи с ростом количества угроз, которые связаны уже не только с техническими средствами, а с социально-психологическим аспектом, мы считаем целесообразным на уровне правительства РФ и парламента рассмотреть возможность включения специального курса по информационной безопасности школьников в обязательную программу, - рассказала Сутормина на пресс-конференции.
Соответствующее предложение, по ее словам, комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей направит в министерство просвещения и профильный комитеты Госдумы и Совета Федерации.
"Ранее мы уже направили в министерство просвещения свои методические материалы, в частности нашу памятку "Что делать, если ребенка травят в интернете?", - добавила Сутормина.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинпросвещенияЕлена СуторминаОбщественная палата РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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