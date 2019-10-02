ОП предложит сделать школьный курс по информбезопасности обязательным

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комиссия по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ направит предложение о включении специального курса по информационной безопасности школьников в обязательную программу в Минпросвещения и профильные комитеты Госдумы и Совфеда, сообщила председатель комиссии Елена Сутормина.

Она отметила, что сейчас обучение детей основам информационной безопасности не является обязательным, "в основном эти вопросы отдаются на откуп сознательности родителей и педагогов".

"Однако в связи с ростом количества угроз, которые связаны уже не только с техническими средствами, а с социально-психологическим аспектом, мы считаем целесообразным на уровне правительства РФ и парламента рассмотреть возможность включения специального курса по информационной безопасности школьников в обязательную программу, - рассказала Сутормина на пресс-конференции.

Соответствующее предложение, по ее словам, комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей направит в министерство просвещения и профильный комитеты Госдумы и Совета Федерации.