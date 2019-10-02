Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T14:43Z
https://ria.ru/20191002/1559347710.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155934/80/1559348017_0:74:510:361_1036x0_80_0_0_e24a4437730340aad99e67b7d5978124.jpg
РИА Новости

В партии Зеленского опровергли сообщения о подписании "формулы Штайнмайера"

11:37 02.10.2019 (обновлено: 14:43 02.10.2019)
4822
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Saeima /
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украина не подписывала "формулу Штайнмайра" на переговорах контактной группы в Минске, написал в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Нюансы — вчера никто ничего не подписал. Представитель Украины в ТКГ (трехсторонней контактной группе. — Прим. ред.) Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского форма в Минске 1 сентября 2019 года", — уточнил он.

По словам Ярменко, речь идет лишь об особенностях проведения местных выборов в ДНР и ЛНР, между тем никаких изменений в конституцию Украины не планируется, а результаты переговоров будут закрепляться в законах.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании "формулы Штайнмайера".
Как объяснил украинский лидер, соглашение подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации.
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Вчера, 09:26РИА Новости
ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев, наконец, признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.
Акция протеста против согласования формулы Штайнмайера в Киеве
Вчера, 10:34РИА Новости
На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
050021424
Обсудить 2
"Формула Штайнмайера"Партия "Слуга народа"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийЛуганская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Лента
новостей
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Здание Центрального Банка РФ
Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
Лента новостейМолния