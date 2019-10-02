В партии Зеленского опровергли сообщения о подписании "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украина не подписывала "формулу Штайнмайра" на переговорах контактной группы в Минске, написал в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Украина не подписывала "формулу Штайнмайра" на переговорах контактной группы в Минске, написал внародный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Нюансы — вчера никто ничего не подписал. Представитель Украины в ТКГ (трехсторонней контактной группе. — Прим. ред.) Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского форма в Минске 1 сентября 2019 года", — уточнил он.

По словам Ярменко, речь идет лишь об особенностях проведения местных выборов в ДНР и ЛНР, между тем никаких изменений в конституцию Украины не планируется, а результаты переговоров будут закрепляться в законах.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании "формулы Штайнмайера".

Как объяснил украинский лидер, соглашение подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации.

В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.