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РИА Новости

Прокуратура проконтролирует строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре

07:02 02.10.2019
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© РИА Новости / Олег Фролов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Олег Фролов
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Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время осмотра строительства дамбы на реке Силинка в Комсомольске-на-Амуре попросил прокуратуру Хабаровского края проконтролировать стройку и сообщил, что обратится с аналогичной просьбой в Генпрокуратуру.
Вице-премьер раскритиковал темпы строительства защитного сооружения. По проекту дамба должна быть завершена в декабре 2019 года, по оценке на 1 сентября объект готов на 37,7%.
"У меня просьба и к прокурору края взять это на контроль, и я обязательно с генеральным прокурором поговорю. Потому что это совсем не шутки", - сказал Трутнев.
Прокурор Хабаровского края Николай Рябов сообщил вице-премьеру, что проверка по строительству дамбы уже ведется.
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"Мы уже проводим проверку по данному факту. Вы видите, что дамба песконасыпная, далее идет то, что соорудили в режиме ЧС из камней. Вот то, что в режиме ЧС соорудили, это выдержало, песконасыпная не выдержала. Мы, естественно, будем смотреть, здесь вопросы к проектировщикам... Либо был добросовестный проектировщик, тогда надо решать вопросы о привлечении подрядчика в том числе к уголовной ответственности", - сказал Рябов.
"Я попрошу (генпрокурора) Юрия Яковлевича (Чайку) тоже посмотреть, потому что люди в беду попадают, выделяются огромные бюджетные средства, а в результате деньги уходят, а люди остаются не защищены", - сказал Трутнев.
Вице-премьер также поручил службе заказчика минстроя Хабаровского края проанализировать ситуацию.
"Подготовьте свой анализ ситуации, что произошло и почему. Почему дамбы, которые построены за деньги федерального бюджета, размыты, кто в этом виноват, выставьте соответствующие претензии", - распорядился Трутнев.
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Генеральная прокуратура РФЮрий ТрутневРоссияХабаровский крайОбщество
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