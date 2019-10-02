Прокуратура проконтролирует строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время осмотра строительства дамбы на реке Силинка в Комсомольске-на-Амуре попросил прокуратуру Хабаровского края проконтролировать стройку и сообщил, что обратится с аналогичной просьбой в Генпрокуратуру.

Вице-премьер раскритиковал темпы строительства защитного сооружения. По проекту дамба должна быть завершена в декабре 2019 года, по оценке на 1 сентября объект готов на 37,7%.

"У меня просьба и к прокурору края взять это на контроль, и я обязательно с генеральным прокурором поговорю. Потому что это совсем не шутки", - сказал Трутнев.

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов сообщил вице-премьеру, что проверка по строительству дамбы уже ведется.

"Мы уже проводим проверку по данному факту. Вы видите, что дамба песконасыпная, далее идет то, что соорудили в режиме ЧС из камней. Вот то, что в режиме ЧС соорудили, это выдержало, песконасыпная не выдержала. Мы, естественно, будем смотреть, здесь вопросы к проектировщикам... Либо был добросовестный проектировщик, тогда надо решать вопросы о привлечении подрядчика в том числе к уголовной ответственности", - сказал Рябов.

"Я попрошу (генпрокурора) Юрия Яковлевича (Чайку) тоже посмотреть, потому что люди в беду попадают, выделяются огромные бюджетные средства, а в результате деньги уходят, а люди остаются не защищены", - сказал Трутнев.

Вице-премьер также поручил службе заказчика минстроя Хабаровского края проанализировать ситуацию.

"Подготовьте свой анализ ситуации, что произошло и почему. Почему дамбы, которые построены за деньги федерального бюджета, размыты, кто в этом виноват, выставьте соответствующие претензии", - распорядился Трутнев.