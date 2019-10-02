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РИА Новости

Украина подписала "формулу Штайнмайера"

06:40 02.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Киев подписал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом журналистам сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что формула должна быть имплементирована в этот новый закон, "которого еще нет".
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Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов подтвердил, что "порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" согласован.
По его словам, сторонам удалось "преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы".
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в свою очередь, назвала согласование и подписание "формулы Штайнмайера" "огромным прорывом". Она добавила, что подписи поставили все участники контактной группы.
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Механизм должен быть введен в день выборов на временной основе, а после того как ОБСЕ опубликует отчет о результатах голосования, на постоянной основе.
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Позиция МИД России

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что согласование "формулы Штайнмайера" создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.
"Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах", — сказала Захарова.

Мнение депутата

Член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк считает, что подписание "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и будет способствовать возобновлению диалога в рамках "нормандского формата".
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Железняк отметил, что неоднократные попытки призвать Киев к выполнению достигнутых соглашений в Минске до этого не увенчались успехом и вместо того, чтобы влиять на Киев, Запад пытается голословно обвинять Россию в сохранении напряженности на востоке Украины.

"В России, безусловно, поддерживают любые подвижки в плане урегулирования конфликта на Донбассе", — подчеркнул депутат

Он назвал важным, чтобы все подписанные пункты, в том числе особый статус Донбасса и разведение сил, были исполнены в полном объеме.
В первую очередь, это относится к Киеву, который неоднократно подписывал различные соглашения, "но не удосужился их выполнять", подчеркнул Железняк.

Критика соглашения

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу приведет к снятию санкций с России.
"Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ", — заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство", — добавил он.
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