КНДР запустила баллистическую ракету подлодок, предполагают в Южной Корее

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. Архивное фото

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР

СЕУЛ, 2 окт – РИА Новости. Южнокорейские военные предполагают, что снаряд, который Северная Корея запустила в среду утром, является баллистической ракетой подводных лодок, сообщает агентство Ренхап.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Северная Корея 2 октября провела два пуска баллистических ракет. Он назвал это нарушением резолюций Совбеза ООН и заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест. В Токио также заявили, что пуски зафиксированы в 07.17 и 07.27 (1.17 и 1.27 мск), а одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии со стороны префектуры Симанэ.

"Наши военные сегодня около 07.11 утра зафиксировали запуск одной неизвестной баллистической ракеты из морского района к северо-востоку от города Вонсан провинции Канвондо в восточном направлении. Мы предполагаем, что запущенная баллистическая ракета принадлежит к серии "Пуккыксон", - приводит Ренхап заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

По его оценкам, ракета поднялась на максимальную высоту 910 километров и пролетела около 450 километров. Более детальные параметры анализирует разведка.

Комитет отмечает, что подобные действия КНДР "не способствуют снятию напряженности на Корейском полуострове". "В очередной раз призываем их безотлагательно прекратить", - подчеркнули южнокорейские военные.

Администрация президента Южной Кореи сообщила, что утром прошло экстренное заседание постоянных членов Совета национальной безопасности. Отмечается, что на заседание "сделано предположение, что это с высокой долей вероятности было испытание баллистической ракеты подводных лодок, и решено продолжить детальный анализ путем плотного сотрудничества между разведывательными органами Южной Кореи и США".