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РИА Новости

"Сил хватит?": Пушков высмеял новую антироссийскую группу в ПАСЕ

03:29 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией высказался о создании в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) группы "Балтик-плюс".
В своей публикации в твиттере политик усомнился в корректности названия новой группы, а также в ее эффективности.
"Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать "Балтика-минус", — написал парламентарий.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что для противодействия России в организации создадут группу "Балтик-плюс", в которую, по ее словам, войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Однако, добавила Ясько, к группе могут присоединиться любые желающие, для кого "европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 22:40РИА Новости
Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ
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Елизавета ЯськоСитуация на УкраинеСовет Федерации РФЕвросоюзАлексей ПушковЭстонияЛатвияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГрузияЛитваУкраинаВ мире
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2 октября, 06:14
ЛКЛысый Кучерявый
6190002
У нас тоже одни министерсва, группы и подгруппы создаются, хоть один реальный вопрос решили? Эх печаль.
2 октября, 04:42
HHose865855
11211010
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