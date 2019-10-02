"Сил хватит?": Пушков высмеял новую антироссийскую группу в ПАСЕ

"Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать "Балтика-минус", — написал парламентарий.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что для противодействия России в организации создадут группу "Балтик-плюс", в которую, по ее словам, войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Однако, добавила Ясько, к группе могут присоединиться любые желающие, для кого "европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова".