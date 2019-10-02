"Нафтогаз" признал проблемы с газоснабжением и обещает холодную зиму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Старт отопительного сезона может сорваться во многих крупных городах Украины, в том числе в Мариуполе, Одессе, Харькове и Житомире. А жители Киева, по сообщениям СМИ, уже занялись заготовкой дров. РИА Новости разбиралось, почему стране приходится мерзнуть, несмотря на рекордные с 2010 года запасы газа.
Долговая порука
Голубого топлива в подземных хранилищах "Укртрансгаза" сейчас 20 миллиардов кубометров — две трети максимального объема. Новый премьер-министр Алексей Гончарук поспешил отрапортовать, что это позволяет "спокойно смотреть на зиму". Однако в материнской компании его оптимизм не разделяют.
На прошлой неделе "Нафтогаз" опубликовал список из 116 компаний, задолжавших монополисту, — их клиенты рискуют остаться без тепла. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период", — говорится в официальном заявлении.
Отметим, что компании из перечня "Нафтогаза" — это лишь десятая часть поставщиков тепла в стране, но работают они в крупных городах: в Мариуполе, Одессе, Харькове, Житомире, Кривом Роге, Херсоне, Ивано-Франковске, Виннице. Значит, остановка этих предприятий грозит Украине техногенной катастрофой национального масштаба.
Остальные коммунальщики тоже в зоне риска. Несмотря на небольшое снижение задолженности граждан за ЖКХ в теплый сезон (на 1,7 процента в августе — до 47,3 миллиарда гривен), объясняющееся в основном тем, что выплатили компенсации за не оказанные ранее коммунальные услуги, в ближайшее время долги могут снова пойти вверх.
Дело в том, что с начала октября украинцам, самостоятельно отапливающим дома и квартиры газом, урежут субсидии, — с 4,5 до четырех кубов на квадратный метр площади. А с 1 декабря "Нафтогаз" поднимет тарифы до предельной границы, установленной кабмином, — 9,7 гривны за кубометр. В итоге в среднем коммуналка подорожает на две тысячи гривен. Об этом рассказал эксперт в области энергетики Валентин Землянский в эфире телеканала Zik.
Нескончаемые переговоры
Еще одна проблема — в очередных трехсторонних газовых переговорах между Москвой, Брюсселем и Киевом, завершившихся в конце сентября. Никаких конкретных результатов они не принесли.
Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, — перспектива транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС. В конце года истекает действующий контракт: Киев настаивает на заключении нового на 15 лет, однако в "Газпроме" напомнили, что для этого оператор газопровода "Укртрансгаз" в соответствии с европейским законодательством должен выйти из-под крыла "Нафтогаза" и стать независимой компанией. До конца года Киев это вряд ли успеет, отметили российские представители. Поэтому "Газпром" предложил продлить действующее соглашение на срок, достаточный для выполнения "Укртрансгазом" необходимых процедур.
25 сентября, 08:00РИА НовостиВсе или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
В российской компании понимают: новый контракт нужен Киеву для того, чтобы, как и прежде, договариваться с европейскими трейдерами и выкупать часть транзитного газа для собственных нужд, преподнося его гражданам как реверсный.
С этой схемой проблемы у Киева возникли еще в конце июля, когда генеральный секретарь Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) Ян ван Акен напомнил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, что "Укртрансгаз" задолжал европейцам 4,1 миллиарда гривен. И если долг не погасят в ближайшее время, все коммерческие поставки прекратятся.
Зная об этом, Москва предложила Киеву заключить соглашение о прямых поставках — это позволит снизить тарифы для конечных потребителей на 25 процентов. Однако если бы Коболев пошел на это, ему пришлось бы объяснять закупку топлива у "агрессора" и запредельные коммунальные тарифы, которых можно было избежать, найди он раньше общий язык с "Газпромом".
Друг познается в беде
Несмотря на рекордный объем закачки голубого топлива, Киеву критически не хватает угля — еще одного ресурса, без которого "спокойной зимы" не будет. В конце лета экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что запасы этого вида топлива в два раза ниже, чем годом ранее — 753 тысячи тонн против 1,4 миллиона. А расходуют их в полтора раза быстрее, чем пополняют: такими темпами уголь кончится к середине октября.
Тогда же представители крупнейшего энергетического холдинга страны ДТЭК объявили о сделке на 300 тысяч тонн угля из Колумбии — по 75 долларов за тонну. Но эксперты напомнили, что местные ТЭЦ работают исключительно на российском или украинском антраците.
Выходит, что эта сделка — не что иное, как серая схема периода президентства Петра Порошенко, когда под видом американского и африканского угля в страну завозилось контрабандное топливо из России и Донбасса.
Впрочем, даже контракт на 300 тысяч тонн угля — не панацея. Для комфортной зимовки стране нужно закупить еще порядка миллиона тонн, а за это нужно платить. И если вопрос с транзитом на следующий год не решится, Киев не досчитается в бюджете трех миллиардов долларов.
В теории правительство Украины может направить на эти цели кредитные деньги МВФ, но и с этим все не так просто: премьер Гончарук после недавнего визита представителей кредитора сообщил, что надеется на подписание новой программы не раньше декабря. В прошлый раз Киев получил первый транш по программе Stand-By только спустя два месяца после ее согласования.