"Нафтогаз" признал проблемы с газоснабжением и обещает холодную зиму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Старт отопительного сезона может сорваться во многих крупных городах Украины, в том числе в Мариуполе, Одессе, Харькове и Житомире. А жители Киева, по сообщениям СМИ, уже занялись заготовкой дров. РИА Новости разбиралось, почему стране приходится мерзнуть, несмотря на рекордные с 2010 года запасы газа.

Долговая порука

Голубого топлива в подземных хранилищах "Укртрансгаза" сейчас 20 миллиардов кубометров — две трети максимального объема. Новый премьер-министр Алексей Гончарук поспешил отрапортовать, что это позволяет "спокойно смотреть на зиму". Однако в материнской компании его оптимизм не разделяют.

На прошлой неделе "Нафтогаз" опубликовал список из 116 компаний, задолжавших монополисту, — их клиенты рискуют остаться без тепла. "Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период", — говорится в официальном заявлении.

Отметим, что компании из перечня "Нафтогаза" — это лишь десятая часть поставщиков тепла в стране, но работают они в крупных городах: в Мариуполе, Одессе, Харькове, Житомире, Кривом Роге, Херсоне, Ивано-Франковске, Виннице. Значит, остановка этих предприятий грозит Украине техногенной катастрофой национального масштаба.

Остальные коммунальщики тоже в зоне риска. Несмотря на небольшое снижение задолженности граждан за ЖКХ в теплый сезон (на 1,7 процента в августе — до 47,3 миллиарда гривен), объясняющееся в основном тем, что выплатили компенсации за не оказанные ранее коммунальные услуги, в ближайшее время долги могут снова пойти вверх.

Дело в том, что с начала октября украинцам, самостоятельно отапливающим дома и квартиры газом, урежут субсидии, — с 4,5 до четырех кубов на квадратный метр площади. А с 1 декабря "Нафтогаз" поднимет тарифы до предельной границы, установленной кабмином, — 9,7 гривны за кубометр. В итоге в среднем коммуналка подорожает на две тысячи гривен. Об этом рассказал эксперт в области энергетики Валентин Землянский в эфире телеканала Zik.

Нескончаемые переговоры

Еще одна проблема — в очередных трехсторонних газовых переговорах между Москвой, Брюсселем и Киевом, завершившихся в конце сентября. Никаких конкретных результатов они не принесли.

Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, — перспектива транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС. В конце года истекает действующий контракт: Киев настаивает на заключении нового на 15 лет, однако в "Газпроме" напомнили, что для этого оператор газопровода "Укртрансгаз" в соответствии с европейским законодательством должен выйти из-под крыла "Нафтогаза" и стать независимой компанией. До конца года Киев это вряд ли успеет, отметили российские представители. Поэтому "Газпром" предложил продлить действующее соглашение на срок, достаточный для выполнения "Укртрансгазом" необходимых процедур.

В российской компании понимают: новый контракт нужен Киеву для того, чтобы, как и прежде, договариваться с европейскими трейдерами и выкупать часть транзитного газа для собственных нужд, преподнося его гражданам как реверсный.

С этой схемой проблемы у Киева возникли еще в конце июля, когда генеральный секретарь Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) Ян ван Акен напомнил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, что "Укртрансгаз" задолжал европейцам 4,1 миллиарда гривен. И если долг не погасят в ближайшее время, все коммерческие поставки прекратятся.

Зная об этом, Москва предложила Киеву заключить соглашение о прямых поставках — это позволит снизить тарифы для конечных потребителей на 25 процентов. Однако если бы Коболев пошел на это, ему пришлось бы объяснять закупку топлива у "агрессора" и запредельные коммунальные тарифы, которых можно было избежать, найди он раньше общий язык с "Газпромом".

Друг познается в беде

Несмотря на рекордный объем закачки голубого топлива, Киеву критически не хватает угля — еще одного ресурса, без которого "спокойной зимы" не будет. В конце лета экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что запасы этого вида топлива в два раза ниже, чем годом ранее — 753 тысячи тонн против 1,4 миллиона. А расходуют их в полтора раза быстрее, чем пополняют: такими темпами уголь кончится к середине октября.

Тогда же представители крупнейшего энергетического холдинга страны ДТЭК объявили о сделке на 300 тысяч тонн угля из Колумбии — по 75 долларов за тонну. Но эксперты напомнили, что местные ТЭЦ работают исключительно на российском или украинском антраците.

Выходит, что эта сделка — не что иное, как серая схема периода президентства Петра Порошенко, когда под видом американского и африканского угля в страну завозилось контрабандное топливо из России и Донбасса.

Впрочем, даже контракт на 300 тысяч тонн угля — не панацея. Для комфортной зимовки стране нужно закупить еще порядка миллиона тонн, а за это нужно платить. И если вопрос с транзитом на следующий год не решится, Киев не досчитается в бюджете трех миллиардов долларов.