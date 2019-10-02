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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные города СНГ для путешествий осенью

06:13 02.10.2019 (обновлено: 10:27 02.10.2019)
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минск, Нур-Султан (Астана) и Ереван оказались самыми привлекательными городами СНГ для осенних путешествий у российских туристов, сообщает ТурСтат.
Список составлен по результатам анализа популярности городов у туристов.
В список вошли белорусский Минск, Нур-Султан в Казахстане, Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Бишкек в Кыргызстане и Душанбе в Таджикистане.
В этих городах в октябре туристы смогут посетить фестивали и праздники. Так, в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства, в армянском селе Арени 5 октября состоится ежегодный праздник виноделия, в Кишиневе 5 и 6 октября отметят День вина, в азербайджанском городе Гёйчай в конце октября можно побывать на традиционном празднике граната.
По данным аналитического агентства, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от 40 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСНГТашкентБишкекМинскКишиневДушанбеЕреванАшхабадАлма-АтаАстанаБаку
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