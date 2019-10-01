Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев в лице полпреда на заседаниях контактной группы Леонида Кучмы пытался заблокировать согласование "формулы Штайнмайера", но уступил, теперь можно готовиться к "нормандскому саммиту" (Франция, Германия, Россия и Украина), заявил во вторник политолог Алексей Чеснаков.

Он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав государств "нормандской четверки".

"Первое - подписание в минской контактной группе "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье - предварительное согласование содержания итогового документа саммита. Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера". Однако в конце концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе формулу Штайнмайера", - заявил Чеснаков журналистам.