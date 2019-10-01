Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:19Z
https://ria.ru/20191001/1559332247.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/134808/88/1348088822_0:353:2783:1918_1036x0_80_0_0_86673e9f237c7e1af61143b66a4c6289.jpg
РИА Новости

Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог

19:34 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
1072
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Киев в лице полпреда на заседаниях контактной группы Леонида Кучмы пытался заблокировать согласование "формулы Штайнмайера", но уступил, теперь можно готовиться к "нормандскому саммиту" (Франция, Германия, Россия и Украина), заявил во вторник политолог Алексей Чеснаков.
Он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав государств "нормандской четверки".
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Вчера, 19:25РИА Новости
Полпред ЛНР анонсировал следующее заседание контактной группы по Донбассу
"Первое - подписание в минской контактной группе "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье - предварительное согласование содержания итогового документа саммита. Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера". Однако в конце концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе формулу Штайнмайера", - заявил Чеснаков журналистам.
"Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно приступать к решению вопроса с отведением сторон и начинать готовиться к саммиту глав государств "нормандской четверки". Он может состояться в удобное для его участников время", - добавил политолог.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1610012
Обсудить 0
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеФранк-Вальтер ШтайнмайерЛеонид КучмаАлексей ЧеснаковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Полпред ЛНР анонсировал следующее заседание контактной группы по Донбассу
РИА
Новости
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем" Украины
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский заявил, что выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к "формуле Штайнмайера"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассчитывает на согласование даты встречи в "нормандском формате"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева
Александр Данилюк
Данилюк назвал причину ухода из СНБО Украины
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
Лента новостейМолния