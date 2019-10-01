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РИА Новости

Угроза наводнения в Петербурге миновала

19:07 01.10.2019
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© Фото : сайта Дирекции КЗС ПетербургаКомплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга. Архивное фото
Комплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга. Архивное фото
© Фото : сайта Дирекции КЗС Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Угроза подъема уровня воды в Санкт-Петербурге миновала, затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений открыли, сообщает Дирекция КЗС.
Ранее сообщалось, что затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге закрыли во вторник утром для предотвращения угрозы наводнения. Кронштадтский корабельный фарватер был закрыт для движения судов. Синоптики прогнозировали в Петербурге во вторник сильные дожди, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 24 метров в секунду.
"На 17.00 1 октября угроза подъема уровня воды выше критических значений в дельте реки Невы миновала, ветровой нагон ослабил свою силу. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 17.10. Все затворы КЗС поочередно переведены в штатное положение "открыто" к 18.00 1 октября", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было восстановлено в 17.45 мск.
В настоящее время Комплекс защитных сооружений работает в штатном режиме.
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