МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану, после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

"Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", — прокомментировала его пост Примадонна.

На это Билан ответил Пугачевой: "Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому".

Многие согласились со словами певицы о том, что Диме Билану уже пора заканчивать говорить на эту тему. Однако нашлись и те, кто негативно отреагировал на комментарий Аллы Борисовны.

"Каждый сам решает когда и что ему хватит!", "Кто она такая, чтобы осуждать его и ставить на место?" — написали подписчики.

В начале сентября СМИ сообщили о том, что Дима Билан появился на концерте в Самаре в неподобающем виде: странно себя вел и издавал невнятные звуки вместо того, чтобы петь.