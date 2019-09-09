"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пользователи Сети возмутились поведением Димы Билана на концерте в Самаре, посвященном празднованию Дня города.

Ранее жители города опубликовали петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение и поведение певца. По словам автора документа, исполнитель "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

"День города в Самаре: сначала все ждали, чтобы Билан вышел на сцену, потом все ждали, чтобы он с нее ушел", — призналась @yanaa_ars.

"Ему и петь не надо было, все пел за него народ", — поделилась впечатлениями @ParkAlina94.

"Дима Билан после выступления на Дне города в Самаре: "Ямщик, в Москву!" — пошутил @patriot63sam.

"Выступление в Самаре Билана — это просто позор!" — возмутился Александр Волков.

Однако нашлись и те, кому выступление артитста пришлось по душе.

"Вживую, с живой группой и танцорами, он был великолепен. Я заряжаюсь на его концертах какой-то нереальной энергией!" — поделилась эмоциями об исполнителе @swet_lanna.