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РИА Новости

"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре

20:50 09.09.2019 (обновлено: 23:46 09.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пользователи Сети возмутились поведением Димы Билана на концерте в Самаре, посвященном празднованию Дня города.
Ранее жители города опубликовали петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение и поведение певца. По словам автора документа, исполнитель "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
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"День города в Самаре: сначала все ждали, чтобы Билан вышел на сцену, потом все ждали, чтобы он с нее ушел", — призналась @yanaa_ars.
"Ему и петь не надо было, все пел за него народ", — поделилась впечатлениями @ParkAlina94.
"Дима Билан после выступления на Дне города в Самаре: "Ямщик, в Москву!" — пошутил @patriot63sam.
"Выступление в Самаре Билана — это просто позор!" — возмутился Александр Волков.
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Однако нашлись и те, кому выступление артитста пришлось по душе.
"Вживую, с живой группой и танцорами, он был великолепен. Я заряжаюсь на его концертах какой-то нереальной энергией!" — поделилась эмоциями об исполнителе @swet_lanna.
Директор Билана Дмитрий Бушуев отказался комментировать выступление артиста, а сообщения о нетрезвом его состоянии назвал "желтухой".
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Шоу-бизнесДима Билан (Виктор Белан)Самара
Популярные комментарии
По мне так меня не билайн колышит, а меня напрягает, что по всей стране стали усиленно справлять дни городов, сел и деревень в не зависимости от округлости даты. Просто каждый год. Вот к примеру в моем поселке городского типа, на 15 тыс человек уже лет десять подряд справляют. Салюты, заказанные артисты. Я б понял круглую дату. Но чтоб каждый год... . Вы бы вместо билайна лучше пару десятков деревьев в сквере посадили. Для людей польза на десятилетия, а не на час.
9 сентября, 21:39
прпавел рябышев
148001012
А что - Билан умеет петь?! И у него есть голос?! Сама по себе постановка вопроса Самарцами, за пределами понимания. Зачем вообще его пригласили...Был тот же случай в одном из Сибирских городов. Ну и среди исполнителей был Билан. Капец. Насколько я знаю, плювался весь город.
9 сентября, 21:38
Юрий Иванов
58412011
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