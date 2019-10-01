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РИА Новости

Сенаторы пока не готовы пригласить Грету Тунберг в Совфед

15:49 01.10.2019
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© REUTERS / Shannon StapletonШведская активистка Грета Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг
© REUTERS / Shannon Stapleton
Шведская активистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров не поддерживает инициативу пригласить в Верхнюю палату парламента шведскую эко-активистку Грету Тунберг, как это сделали его коллеги из Госдумы.
Ранее первый замглавы думского комитета по природным ресурсам Василий Власов пригласил Тунберг выступить с речью в Госдуме перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ.
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"Мы эту тему пока не обсуждали. Острой необходимости в приглашении Тунберг в Совет Федерации мы не видим",- сказала Майоров РИА Новости во вторник.
Он не исключил, что на заседании комитета 8 октября кто-то из коллег сможет поднять эту тему. "Сам я ничего предлагать не буду", - сказал сенатор.
Майоров отметил, что в России есть свои специалисты-экологи. "Сейчас мы больше будем сосредоточены на принятии законов, касающихся нашего членства в рамках парижских соглашений",- заключил он.
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Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
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Грета ТунбергАлексей МайоровСовет Федерации РФРоссияПолитика
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1 октября, 15:58
elya.velichutina
1100000
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