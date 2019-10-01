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РИА Новости

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

03:13 01.10.2019 (обновлено: 14:48 01.10.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrowШведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
© AP Photo / Jason DeCrow
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в нижней палате российского парламента.
Соответствующее письмо он передал в посольство Швеции в России. В нем Власов подчеркнул, что является самым молодым российским депутатом, и выразил восхищение силой воли и энергией, с которой девушка борется за спасение планеты.
Он также отметил, что российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии, а взрослые политики не всегда могут найти компромисс в "жизненно важных вопросах".
"Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание", — говорится в послании, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
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Кроме того, парламентарий направил письмо послу Швеции в России Малене Мард. "В связи с отсутствием информации о точном месте проживания <...> Тинтин Элеоноры Эрнман Тунберг прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма", — пояснил он.

Грета Тунберг

В 2018 году школьница вместо учебы стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.
На прошлой неделе девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".
Недавно экоактивистку номинировали на Нобелевскую премию мира.
В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
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Грета ТунбергВасилий ВласовШвецияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот уровень Думы! Чтобы понять и сформулировать проблему, нужен больной ребенок из-за бугра, чтобы он объяснил нашим "думцам" в чем правда.
1 октября, 05:14
laskab1
3673925132
И девочка Грета не цинична вовсе. Она просто клинически глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае, реальная борьба за экология, это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Пчелы с медом не воюют.
1 октября, 05:32
ДФДмитрий Филимонов
11440104
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