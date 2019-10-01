В Туле умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. В Туле на 95-м году жизни скончался Евгений Тимофеевич Шалашников, участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию, сообщает региональное управление МВД.

Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь был радистом 75-й стрелковой дивизии Третьей армии Центрального фронта.

На следующий год служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии, в последние годы войны был комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта. В марте 1945-го получил звание младшего лейтенанта. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Прибалтики, Белоруссии и Польши.

Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев, уже в Берлине Шалашников оставил на стене Рейхстага надпись: "Туляк Шалашников". По словам собеседника агентства, сохранилось фото, где красноармеец стоит у этого здания.

В марте 1947 года Шалашникова уволили в запас, с 1956 по 1964 год он служил в органах внутренних дел: работал дежурным, оперуполномоченным и следователем.