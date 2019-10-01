Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:05Z
https://ria.ru/20191001/1559311389.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155931/12/1559311209_0:0:613:345_1036x0_80_0_0_1165ec68bf83281b99120caec3f47642.jpg
РИА Новости

В Туле умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге

12:42 01.10.2019 (обновлено: 14:05 01.10.2019)
5402
© Фото : Администрация города ТулыЕвгений Тимофеевич Шалашников
Евгений Тимофеевич Шалашников
© Фото : Администрация города Тулы
ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. В Туле на 95-м году жизни скончался Евгений Тимофеевич Шалашников, участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию, сообщает региональное управление МВД.
Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь был радистом 75-й стрелковой дивизии Третьей армии Центрального фронта.
Латвийский политик Висвалдис Лацис
26 сентября, 09:20РИА Новости
Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС
На следующий год служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии, в последние годы войны был комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта. В марте 1945-го получил звание младшего лейтенанта. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Прибалтики, Белоруссии и Польши.
Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев, уже в Берлине Шалашников оставил на стене Рейхстага надпись: "Туляк Шалашников". По словам собеседника агентства, сохранилось фото, где красноармеец стоит у этого здания.
В марте 1947 года Шалашникова уволили в запас, с 1956 по 1964 год он служил в органах внутренних дел: работал дежурным, оперуполномоченным и следователем.
Был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".
Житель ЛНР ветеран ВОВ Василий Трофименко получил паспорт РФ
11 июля, 23:24РИА Новости
Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил российский паспорт
231218543
Обсудить 3
Великая Отечественная война (1941-1945)МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
РИА
Новости
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
В центре Блохина заявили, что пять врачей подали заявления об увольнении
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Лента
новостей
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета
"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Здание посольства РФ в Эстонии
Власти Таллина закрыли телеканал, транслировавший российские программы
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина" рассказала, почему дала интервью на русском языке
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России планируют изменить правила получения гражданства
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Ереване. 1 октября 2019
Саммит ЕАЭС в Ереване войдет в историю
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
Налоговый кодекс РФ
Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
Лента новостейМолния