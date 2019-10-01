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РИА Новости

Эрдоган не приедет в Москву на Российскую энергетическую неделю

07:12 01.10.2019 (обновлено: 07:15 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается... Насколько я знаю, на министерском уровне будет страна представлена", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин ранее приглашал турецкого коллегу принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 2-5 октября в Москве.
Российский лидер также сообщил, что в ходе форума РФ представит свое видение дальнейшей работы по проекту газопровода "Турецкий поток".
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20 сентября, 12:28РИА Новости
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Юрий УшаковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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