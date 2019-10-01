Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.
Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.
Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.
Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".
Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.
Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.
В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.
В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.
Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.
Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.
Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.
Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.
Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.
Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.
С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.
На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".
С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.
На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".
До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".
До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".
Следующий парад состоялся только в 1984 году.
Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.
Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.
Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.
Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.
На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.
На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.
Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.
Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".
Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.
В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.
Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.
Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.
Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.
С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.
На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".
До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".
Следующий парад состоялся только в 1984 году.
Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.
Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.
На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.
Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.