Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.

Китай во вторник проводит крупнейший военный парад в своей истории, в нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Принимает парад председатель КНР Си Цзиньпин.

"Участие миротворческих сил в параде, несомненно, привлекает всеобщее внимание. Лично для меня участие в параде – большая честь, так как я вместе со своими товарищами сегодня представляю тысячи молодых людей, которые посвятили свою молодость обеспечению мира и спокойствия на планете, жертвуя порой собственной кровью и теряя боевых товарищей", - поделился с РИА Новости миротворец Цао Сяоцзюнь.

Рассказывая корреспонденту РИА Новости о процессе подготовки к параду, военнослужащий миротворческих сил Чжан Бинцзянь сообщил, что "на подготовку много времени не понадобилось, так как построение расчета миротворцев на параде полностью соответствует программе их базовой строевой подготовки". Чжан Бинцзянь недавно вернулся из миротворческой миссии в суданский Дарфур, где служил в инженерном подразделении. В рамках мандата ООН подразделение осуществляло ряд инженерных проектов по строительству дорог и гражданской инфраструктуры.

"Когда я участвовал в операциях в составе миротворческого контингента ООН в других странах, то осознавал, как это почетно. Когда приезжаешь в такие страны и видишь, что там нет мира, нет стабильности, нет возможности для развития, особо ощущаешь желание внести свой вклад, приложить все силы для оказания помощи, и мне кажется, что каждый миротворец несет такие мысли в своем сердце", - поделился Чжан Бинцзянь.

На сегодняшний день Китай имеет самый крупный контингент миротворцев среди постоянных членов СБ ООН, по состоянию на конец июля более 2,5 тысячи китайских миротворцев участвовали в операциях в сложных регионах по всему миру. В рамках мандата ООН в составе миротворческих сил китайские военные наблюдают за выборами и соблюдением прекращения огня, за оказанием помощи конфликтующим сторонам при реализации мирных соглашений, обеспечивают безопасность при доставке гуманитарных грузов, организуют демобилизации бывших участников военных конфликтов и возвращение их к мирной жизни, проводят разминирование местности, участвуют в подготовке полицейских, контролируют соблюдение прав человека.

Младший научный сотрудник института западноазиатских и африканских исследований Китайской академии социальных наук Юань У, говоря об активном участии КНР в миротворческой деятельности, отметил, что так было не всегда. "Китай только после 2000 года изменил свою политику в отношении миротворческих миссий, на мой взгляд, это может быть связано с тем, как Китай стал воспринимать международную ситуацию. В начале 1990-х годов крупные западные страны участвовали в многочисленных миротворческих миссиях, но после гражданской войны в Руанде в 1994 году они вывели свои миротворческие силы, и в миротворческой деятельности ООН наступил период спада", - рассказал Юань У.

По его словам, "Китай стал постепенно наращивать поддержку миротворческим операциям ООН с конца 1990-х годов, и поддержка эта идет по двум основным направлениям: увеличение численности китайского контингента миротворцев и финансовая поддержка миротворческих миссий".