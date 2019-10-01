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РИА Новости

Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине

06:24 01.10.2019 (обновлено: 17:03 01.10.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanПарад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
Китай во вторник проводит крупнейший военный парад в своей истории, в нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Принимает парад председатель КНР Си Цзиньпин.
"Участие миротворческих сил в параде, несомненно, привлекает всеобщее внимание. Лично для меня участие в параде – большая честь, так как я вместе со своими товарищами сегодня представляю тысячи молодых людей, которые посвятили свою молодость обеспечению мира и спокойствия на планете, жертвуя порой собственной кровью и теряя боевых товарищей", - поделился с РИА Новости миротворец Цао Сяоцзюнь.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
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Рассказывая корреспонденту РИА Новости о процессе подготовки к параду, военнослужащий миротворческих сил Чжан Бинцзянь сообщил, что "на подготовку много времени не понадобилось, так как построение расчета миротворцев на параде полностью соответствует программе их базовой строевой подготовки". Чжан Бинцзянь недавно вернулся из миротворческой миссии в суданский Дарфур, где служил в инженерном подразделении. В рамках мандата ООН подразделение осуществляло ряд инженерных проектов по строительству дорог и гражданской инфраструктуры.
"Когда я участвовал в операциях в составе миротворческого контингента ООН в других странах, то осознавал, как это почетно. Когда приезжаешь в такие страны и видишь, что там нет мира, нет стабильности, нет возможности для развития, особо ощущаешь желание внести свой вклад, приложить все силы для оказания помощи, и мне кажется, что каждый миротворец несет такие мысли в своем сердце", - поделился Чжан Бинцзянь.
На сегодняшний день Китай имеет самый крупный контингент миротворцев среди постоянных членов СБ ООН, по состоянию на конец июля более 2,5 тысячи китайских миротворцев участвовали в операциях в сложных регионах по всему миру. В рамках мандата ООН в составе миротворческих сил китайские военные наблюдают за выборами и соблюдением прекращения огня, за оказанием помощи конфликтующим сторонам при реализации мирных соглашений, обеспечивают безопасность при доставке гуманитарных грузов, организуют демобилизации бывших участников военных конфликтов и возвращение их к мирной жизни, проводят разминирование местности, участвуют в подготовке полицейских, контролируют соблюдение прав человека.
Ким Чен Ын
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Младший научный сотрудник института западноазиатских и африканских исследований Китайской академии социальных наук Юань У, говоря об активном участии КНР в миротворческой деятельности, отметил, что так было не всегда. "Китай только после 2000 года изменил свою политику в отношении миротворческих миссий, на мой взгляд, это может быть связано с тем, как Китай стал воспринимать международную ситуацию. В начале 1990-х годов крупные западные страны участвовали в многочисленных миротворческих миссиях, но после гражданской войны в Руанде в 1994 году они вывели свои миротворческие силы, и в миротворческой деятельности ООН наступил период спада", - рассказал Юань У.
По его словам, "Китай стал постепенно наращивать поддержку миротворческим операциям ООН с конца 1990-х годов, и поддержка эта идет по двум основным направлениям: увеличение численности китайского контингента миротворцев и финансовая поддержка миротворческих миссий".
"В настоящее время Китай находится на втором месте по объему предоставляемого фондам миротворческих миссий финансирования, и я считаю, что Китай может играть еще более важную и конструктивную роль в поддержании мира", - подчеркнул он.
Масштабный военный парад в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© AP Photo / Ng Han Guan

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Greg Baker

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

Военный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

Антитерорристическая вооруженная полиция Китая на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

Зенитно-ракетный комплекс Хунци-9 (HQ-9) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andy Wong

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

Танк Type 99 (ZTZ-99) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
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