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РИА Новости

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

05:22 01.10.2019 (обновлено: 17:03 01.10.2019)
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ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
Парад принимает председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.
Нынешний военный парад станет самым крупным за последние десятилетия. Как ранее сообщил замначальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь, в параде участвуют почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.
Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны, но с основанием Китая в истории НОАК начался новый этап развития, и первый военный парад состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году. С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи и развития как для граждан Китая, так и для внешнего мира.
Ким Чен Ын
05:12РИА Новости
Ким Чен Ын отправил в Пекин поздравительную телеграмму к 70-летию Китая
Китай до 1959 года проводил парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР.
Несмотря на то что нынешний парад заявлен, как самый крупный, самым многочисленным все же был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек.
В разные годы продолжительность парада была различной, самым продолжительным был первый – в 1949 году, он длился 150 минут, несколько лет продолжительность парадов не превышала 50 минут. Парад 2019 года рассчитан на 80 минут.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
03:00Радио Sputnik
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Отличительной особенностью первого парада КНР было то, что в нем участвовали конные расчеты, в них шли 2,3 тысячи боевых коней. Лошади провезли по площади 119 пушек, в механизированную колонну входили 152 танка и бронемашины. Большинство техники, представленной на параде, состояло из военных трофеев, оставшихся после войны с японцами и народно-освободительной войны 1946-1949 годов. Самолетов было только 17, так что девять из них пролетели над площадью дважды. При этом для обеспечения безопасности на некоторых самолётах было боевое оружие.
Парад 1952 года запомнился тем, что в нем впервые приняли участия представители нацменьшинств Китая в национальных нарядах, они шли в колонне ополченцев. Кроме того, тогда в параде впервые участвовал почетный караул. В 1954 году кавалерия в последний раз участвовала в военном параде, а представленная техника была преимущественно произведена в СССР. 1958 год запомнился появлением на параде представительниц женского ополчения.
На параде 1984 года Китай впервые продемонстрировал ракеты, кроме того в парадном строю впервые промаршировали женщины-военнослужащие. Парад 2009 года стал знаменательным в первую очередь потому, что все 540 единиц представленной боевой техники были произведены в Китае, а 90% были впервые представлены широкой публике.
Масштабный военный парад в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© AP Photo / Ng Han Guan

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Парад в Пекине к 70-й годовщине образования КНР
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Greg Baker

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

Военный парад, приуроченный к 70-летию образования Китая, в Пекине
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

Антитерорристическая вооруженная полиция Китая на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

Зенитно-ракетный комплекс Хунци-9 (HQ-9) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Andy Wong

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

Празднование 70-й годовщины образования КНР в Пекине
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

Танк Type 99 (ZTZ-99) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
1 из 15

Парад проходил на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
2 из 15

Нынешний смотр стал самым крупным за последние десятилетия.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
3 из 15

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с трибуны заявил, что "ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед".

© AP Photo / Ng Han Guan
4 из 15

Военные парады в Китае проводят редко, руководство страны не могло упустить возможность продемонстрировать новинки военной техники.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
5 из 15

В параде участвовали почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 15

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин принимает парад.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
7 из 15

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
8 из 15

Первый военный парад здесь состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году.

© AFP 2019 / Greg Baker
9 из 15

С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи.

На фото: новые китайские баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 15

До 1959-го их проводили ежегодно, затем эту традицию прервала "Культурная революция".

© РИА Новости / Анна Раткогло
11 из 15

Следующий парад состоялся только в 1984 году.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
12 из 15

Продолжительность парадов в разные годы была неодинаковой.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
13 из 15

Если в 1949-м парад длился два с половиной часа, то в другие годы — не больше 50 минут.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
14 из 15

На сей раз парад был рассчитан на 80 минут.

© AP Photo / Andy Wong
15 из 15

Военный парад в Пекине, приуроченный к 70-летию образования КНР.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
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