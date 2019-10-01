В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Парад принимает председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Нынешний военный парад станет самым крупным за последние десятилетия. Как ранее сообщил замначальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь, в параде участвуют почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны, но с основанием Китая в истории НОАК начался новый этап развития, и первый военный парад состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году. С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи и развития как для граждан Китая, так и для внешнего мира.

Китай до 1959 года проводил парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако "Культурная революция" (1966-1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР.

Несмотря на то что нынешний парад заявлен, как самый крупный, самым многочисленным все же был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек.

В разные годы продолжительность парада была различной, самым продолжительным был первый – в 1949 году, он длился 150 минут, несколько лет продолжительность парадов не превышала 50 минут. Парад 2019 года рассчитан на 80 минут.

Отличительной особенностью первого парада КНР было то, что в нем участвовали конные расчеты, в них шли 2,3 тысячи боевых коней. Лошади провезли по площади 119 пушек, в механизированную колонну входили 152 танка и бронемашины. Большинство техники, представленной на параде, состояло из военных трофеев, оставшихся после войны с японцами и народно-освободительной войны 1946-1949 годов. Самолетов было только 17, так что девять из них пролетели над площадью дважды. При этом для обеспечения безопасности на некоторых самолётах было боевое оружие.

Парад 1952 года запомнился тем, что в нем впервые приняли участия представители нацменьшинств Китая в национальных нарядах, они шли в колонне ополченцев. Кроме того, тогда в параде впервые участвовал почетный караул. В 1954 году кавалерия в последний раз участвовала в военном параде, а представленная техника была преимущественно произведена в СССР. 1958 год запомнился появлением на параде представительниц женского ополчения.