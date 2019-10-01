Кабмин Украины не планирует повышать налоги в стране

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабинет министров не намерен повышать налоги.
Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады Украины проект постановления о программе своей деятельности. Ожидается, что после реализации мероприятий удастся достичь роста ВВП на 40%, добиться положительных изменений в демографической ситуации, создать 1 миллион рабочих мест, привести в хорошее состояние все основные дороги (24 тысячи километров), построить пять морских портов и 15 аэропортов, уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
"Мы не планируем как правительство повышать налоги. Это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По мнению премьера, пересмотр налогообложения в стране может привести к потере доверия инвесторов.
Ранее Гончарук заявил, что кабинет министров Украины планирует весной провести "глубокую" реформу налоговой системы. По его словам, налоговая реформа должна заработать с 1 января 2021 года.