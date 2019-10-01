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РИА Новости

Русские снова идут. На этот раз в штатском

08:00 01.10.2019 (обновлено: 09:17 01.10.2019)
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© РИА Новости / Александр КовалевУказатель расстояний в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
Указатель расстояний в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
© РИА Новости / Александр Ковалев
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Благодаря Норвегии трудовая неделя началась для России немного ярче и веселее, чем обычно. Понедельник стартовал с новости об обнаружении норвежской разведкой российских спецподразделений на территории своей страны.
Согласно сенсации издания AldriMer, которое специализируется на военной тематике, тактические группы военнослужащих ВС России действовали "как на Шпицбергене, так и на материковой части Норвегии". В последнем случае — в гражданской одежде. Они провели разведку ключевых объектов инфраструктуры, развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы.
СМИ сослалось аж на четыре источника из трех стран, подтвердивших "поразительную информацию", и на разведданные, полученные, среди прочего, американскими самолетами-разведчиками. Издание связало активность российских военных с только что завершившимся двухмесячным дальним походом кораблей Северного флота и масштабными учениями.
Российское посольство в Осло категорически опровергло эту информацию, назвав публикацию "фейком" и "грубой провокацией". Кроме того, прозрачно намекнуло, что обострение борьбы с русской угрозой в Норвегии непосредственно связано с предстоящим в октябре представлением оборонного бюджета и рекомендаций по долгосрочному плану развития национальных Вооруженных сил.
Посёлок Баренцбург на острове Шпицберген
Вчера, 12:34РИА Новости
Эксперт прокомментировал фейк о российском спецназе в Норвегии
В любом случае отечественная коллекция удивительных фантазий под кодовым названием "Русские идут!" пополнилась очередным интересным экспонатом и замечательным мемом "спецназ в штатском", у которого есть неплохие шансы стать классикой.
Однако за всеми остротами, что породила норвежская статья у нас в стране, теряется примечательный феномен, все более заметный в мировой политике, в том числе при поисках "российской угрозы", "русского следа" и "руки Кремля". Проблема не в том, что это ищут и даже находят, а в том, что все это приобретает формы, которые выглядят откровенно странными и нездоровыми — в буквальном смысле слова.

Джеймс Форрестол был заметным государственным деятелем США, первым министром обороны страны и настоящим американским патриотом, бескомпромиссно боровшимся с советской угрозой, которая, к слову сказать, была вполне реальна в условиях холодной войны. Однако в его голове она приобрела столь гипертрофированные формы, что это вылилось в психическую болезнь, постоянное повторение фразы про тех самых идущих русских и в конце концов выход из окна 16-го этажа.

Но с ума сходят не только в индивидуальном порядке. Иногда зацикленность множества людей на какой-то теме или страхе порождает коллективные мании и временами даже оборачивается массовым психозом.
Например, шведы со своим rysskräcken (это специальное слово в шведском языке, обозначающее "страх русских") многое могут рассказать по данному поводу. В частности, поиск мифических российских подлодок за последние десятилетия стал настоящим общественным и культурным феноменом в этой скандинавской стране. Только между 1980-м и 1995 годом было зафиксировано 6437 сообщений о наблюдении шведами наших субмарин (кстати, ни одно из них не подтвердилось).
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
1 марта 2018, 10:01Радио Sputnik
Политолог рассказал, как долго в США будут говорить, что "русские идут"Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что "русские все еще идут" и президент Дональд Трамп должен защитить от них страну. Политический аналитик Александр Шпунт в эфире радио Sputnik прокомментировал это высказывание.
Поскольку от индивидуальных (да и коллективных) умственных расстройств никто не застрахован, в любой системе существуют механизмы предотвращения их влияния на государство и его политику. Причина очевидна: принятие решений о судьбах миллионов, целой страны или даже мира психически нездоровым человеком (или людьми) просто опасно, что и неоднократно было доказано в истории, когда такое все-таки случалось.
Однако ныне мы живем в удивительное время, когда этот базовый государственно-политический постулат последовательно — и, судя по всему, вполне сознательно — пускается по ветру на Западе. Хотя это касается далеко не только нас, именно в отношении России тренд проявляется, пожалуй, наиболее выпукло и ярко.
Ставшие родными за прошедшие годы "хайли лайкли" и "доказательства у нас есть, но мы их вам не покажем" озвучиваются официальными лицами с железобетонной уверенностью. Факты принципиально не замечаются, даже когда Москва размахивает ими прямо перед глазами (как, например, со свидетелями фейковой газовой атаки в сирийской Думе, которых привезли для участия в брифинге в Гааге).
Два года спецпрокурор Мюллер вел расследование связей Дональда Трампа с Кремлем. Выдвигаемые в адрес президента США обвинения изначально выглядели абсурдом, но воспринимались и озвучивались на полном серьезе высокопоставленными членами американского истеблишмента. Безрезультатность той работы ничуть их не поколебала, и теперь они намерены искать компромат, подтверждающий подобную убежденность, в стенограммах телефонных разговоров на высшем уровне.
Чукотское море
25 августа, 08:00РИА Новости
Как избежать гнева Трампа: Россия — идеальная маскировка
Даже если это было просто удобным приемом внешне- и внутриполитической борьбы, все на глазах превращается в нечто большее. Упорное игнорирование реальности и подмена ее желаемой и удобной картиной мира не может в итоге не сказаться на адекватности оценок и, как следствие, реакции на возникающие обстоятельства.
Ситуация усугубляется изменением общественного отношения к умственным расстройствам как таковым в рамках идеологии либеральной политкорректности. Запад успешно прошел путь от сочувствия к психически нездоровым людям к инклюзивности, к включению их в общество на равных со здоровыми гражданами. И с этим его можно только поздравить. Но теперь ускоренно внедряется восприятие отклонений как нормы, по отношению к которым недопустимы никакие ограничения, — и вот уже несовершеннолетняя девушка с обширным списком психиатрических диагнозов становится народным трибуном и влиятельной политической фигурой нашего времени.

Тут уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим, если Минобороны Норвегии и впрямь будет выбивать себе увеличение бюджета, ссылаясь на российских спецназовцев, занимающихся разведкой на норвежской территории в гражданской форме одежды.

Правда, остается вопрос, как реагировать на постепенную потерю вменяемости целых государственно-политических систем всем остальным.
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Дональд ТрампНорвегияРоссияСШААвторыВ мире
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