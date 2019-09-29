В Североморск из арктического похода вернулись корабли Северного флота

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.

МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, состоялась в воскресенье в главной базе Северного флота Североморске, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев во время встречи боевых кораблей сообщил, что с возвращением в базу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" завершился очередной этап освоения Арктики силами Северного флота. Силы отряда действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр.

"Всего за период похода было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше, личный состав отряда боевых кораблей принял участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре и в учении по охране и обороне островной зоны в районе архипелагов Северная Земля и Земля Франца-Иосифа", - сообщил командующий, слова которого приводит пресс-служба флота.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и продолжался около двух месяцев. Он проходил под флагом командующего Кольской Флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева.

В составе отряда действовали большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". На отдельных этапах похода в составе отряда выполнял задачи и ледокол "Илья Муромец".

За время похода было пройдено более 5,6 тысячи миль. Силами отряда кораблей Северного флота было отработано взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками, проведено более 200 корабельных учений.