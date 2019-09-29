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РИА Новости

В Североморск из арктического похода вернулись корабли Северного флота

11:43 29.09.2019 (обновлено: 15:42 29.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, состоялась в воскресенье в главной базе Северного флота Североморске, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев во время встречи боевых кораблей сообщил, что с возвращением в базу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" завершился очередной этап освоения Арктики силами Северного флота. Силы отряда действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр.
"Всего за период похода было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше, личный состав отряда боевых кораблей принял участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре и в учении по охране и обороне островной зоны в районе архипелагов Северная Земля и Земля Франца-Иосифа", - сообщил командующий, слова которого приводит пресс-служба флота.
Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и продолжался около двух месяцев. Он проходил под флагом командующего Кольской Флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева.
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В составе отряда действовали большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". На отдельных этапах похода в составе отряда выполнял задачи и ледокол "Илья Муромец".
За время похода было пройдено более 5,6 тысячи миль. Силами отряда кораблей Северного флота было отработано взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками, проведено более 200 корабельных учений.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Одними из ключевых этапов похода стали переход боевых кораблей СФ по Енисею, проведение межвидового учения на Таймыре, высадка сил отряда на остров Большевик, обследование островов Визе и Уединения в Карском море, проведение ряда учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Плавание в проливе Вилькицкого проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождал ледокол "Вайгач" госкорпорации "Росатом".
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Северный флот ВМФ РоссииСевероморскОбщество
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