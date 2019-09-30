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РИА Новости

Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

09:56 30.09.2019 (обновлено: 17:00 30.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ЧистяковПоселок Баренцбург на острове Шпицберген
Поселок Баренцбург на острове Шпицберген
© РИА Новости / Владимир Чистяков
Поселок Баренцбург на острове Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
Ранее в норвежских СМИ появились статьи "о российских спецподразделениях на Шпицбергене".
"Не можем характеризовать ее (информацию. — Прим. ред.) иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", — заявили в российском диппредставительстве.
Дипломаты подчеркнули, что рассматривают это как вброс и "неуклюжую попытку" оправдать рост расходов на оборону.
Показалось
Вчера, 17:00РИА Новости
Показалось
Подобные методы "не соответствуют журналистской этике", заключили в посольстве.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями и имеет особый международно-правовой статус. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории, при этом государства — участники договора (в том числе Россия) имеют право на эксплуатацию естественных ресурсов и территориальных вод. Сегодня Россия остается единственной, кроме Норвегии, страной, присутствующей на островах.
Административный центр архипелага Шпицберген город Лонгйирбюен. Архивное фото
23 января 2018, 18:23РИА Новости
Норвегия исподтишка "отжимает" Шпицберген, заявил экс-посол России
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НорвегияРоссияВ мире
Популярные комментарии
США бы сказали, что это территория наших интересов.
30 сентября, 10:01
Вячеслав Гаджиев
4070003
А инопланетян с ними не было,видно у некоторых индивидуумах,крыша едет спеша.
30 сентября, 10:22
slava7018
33100004
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