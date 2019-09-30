Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

"Не можем характеризовать ее (информацию. — Прим. ред.) иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", — заявили в российском диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что рассматривают это как вброс и "неуклюжую попытку" оправдать рост расходов на оборону.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями и имеет особый международно-правовой статус. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории, при этом государства — участники договора (в том числе Россия) имеют право на эксплуатацию естественных ресурсов и территориальных вод. Сегодня Россия остается единственной, кроме Норвегии, страной, присутствующей на островах.