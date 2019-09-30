Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Большая дагестанская свадьба в Дербенте установила два мировых рекорда. Об этом . Большая дагестанская свадьба в Дербенте установила два мировых рекорда. Об этом сообщает местная газета.

Свадьба вошла в Книгу рекордов Гиннесса по двум критериям: как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.

На мероприятии тридцать пар шестнадцати основных дагестанских национальностей одновременно вступили в брак. На праздничном торжестве присутствовали более десяти тысяч гостей.

Самой молодой парой стали девятнадцатилетние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. При этом на свадьбе была семья, которая отпраздновала 60 лет совместной жизни.

Инициатором мероприятия стал глава городского округа Хизри Абакаров.