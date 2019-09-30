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РИА Новости

Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда

20:35 30.09.2019 (обновлено: 20:39 30.09.2019)
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© Фото : Официальный сайт городского округа Город ДербентМногонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
© Фото : Официальный сайт городского округа Город Дербент
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Большая дагестанская свадьба в Дербенте установила два мировых рекорда. Об этом сообщает местная газета.
Свадьба вошла в Книгу рекордов Гиннесса по двум критериям: как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.
© Фото : Официальный сайт городского округа Город ДербентМногонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
© Фото : Официальный сайт городского округа Город Дербент
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
На мероприятии тридцать пар шестнадцати основных дагестанских национальностей одновременно вступили в брак. На праздничном торжестве присутствовали более десяти тысяч гостей.
Самой молодой парой стали девятнадцатилетние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. При этом на свадьбе была семья, которая отпраздновала 60 лет совместной жизни.
Инициатором мероприятия стал глава городского округа Хизри Абакаров.
© Фото : Официальный сайт городского округа Город ДербентМногонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
© Фото : Официальный сайт городского округа Город Дербент
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
"Это новый этап в развитии города. За это надо поблагодарить главу Дагестана Владимира Васильева и члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сулеймана Керимова", — отметил он.
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