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РИА Новости

В Петербурге не лечившие дочь от ВИЧ родители избежали наказания

15:22 30.09.2019 (обновлено: 17:18 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело против Юрия и Елены Сычевых, которых обвиняли в гибели приемной дочери из-за отказа лечить ВИЧ.
Основанием для прекращения дела стало истечение сроков давности привлечения к ответственности. Ходатайство заявила защита подсудимых, гособвинитель не был против.
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Священник Юрий Сычев и его супруга удочерили четырехлетнюю девочку с ВИЧ-инфекцией в 2011 году. В марте 2013-го ребенку потребовалась антиретровирусная терапия, но Сычевы не стали ее проводить.
В марте 2014 года врачи СПИД-центра вновь провели обследование девочки. Специалисты приняли решение провести терапию в больнице, от чего супруги сначала отказывались, но потом дали согласие.
Как выяснило следствие, приемные родители мешали лечению дочери. В мае 2016 года ребенка госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Уже в августе 2017-го девочка умерла от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний.
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