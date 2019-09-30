В Петербурге не лечившие дочь от ВИЧ родители избежали наказания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело против Юрия и Елены Сычевых, которых обвиняли в гибели приемной дочери из-за отказа лечить ВИЧ.

Основанием для прекращения дела стало истечение сроков давности привлечения к ответственности. Ходатайство заявила защита подсудимых, гособвинитель не был против.

Священник Юрий Сычев и его супруга удочерили четырехлетнюю девочку с ВИЧ-инфекцией в 2011 году. В марте 2013-го ребенку потребовалась антиретровирусная терапия, но Сычевы не стали ее проводить.

В марте 2014 года врачи СПИД-центра вновь провели обследование девочки. Специалисты приняли решение провести терапию в больнице, от чего супруги сначала отказывались, но потом дали согласие.