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РИА Новости

Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей

14:18 30.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект сенаторов об использовании геолокации позволит быстрее находить пропавших людей, полагает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят, и к сожалению, не всех из них удается спасти. Зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что их поиск начинается слишком поздно", - сказала Матвиенко, выступая в понедельник на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей".
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Спикер СФ отметила, что разработанный сенаторами законопроект, позволяющий правоохранительным органам оперативно, не дожидаясь судебного решения, использовать геолокацию для поиска пропавших людей, уже принят в первом чтении. "Это существенно ускорит поисковые работы, когда счет идет буквально на минуты, на часы, которые могут спасти ребенка", - отметила сенатор.
Она также выразила благодарность волонтерам, которые по первому зову приезжают со всех уголков страны для участия в поисковых операциях.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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