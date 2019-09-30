Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей

"Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят, и к сожалению, не всех из них удается спасти. Зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что их поиск начинается слишком поздно", - сказала Матвиенко, выступая в понедельник на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей".