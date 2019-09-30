Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект сенаторов об использовании геолокации позволит быстрее находить пропавших людей, полагает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят, и к сожалению, не всех из них удается спасти. Зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что их поиск начинается слишком поздно", - сказала Матвиенко, выступая в понедельник на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей".
Спикер СФ отметила, что разработанный сенаторами законопроект, позволяющий правоохранительным органам оперативно, не дожидаясь судебного решения, использовать геолокацию для поиска пропавших людей, уже принят в первом чтении. "Это существенно ускорит поисковые работы, когда счет идет буквально на минуты, на часы, которые могут спасти ребенка", - отметила сенатор.
Она также выразила благодарность волонтерам, которые по первому зову приезжают со всех уголков страны для участия в поисковых операциях.