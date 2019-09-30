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РИА Новости

Слуцкий оценил слова главы украинской делегации в ПАСЕ по диалогу с Россией

13:35 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Если глава новой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Лиза Ясько говорит серьезно о необходимости диалога с Россией, то РФ готова приветствовать такой подход, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
В Страсбурге в понедельник начинается осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее. Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".
"Хотелось бы исходить из лучшего, что украинские коллеги - те, кто впервые избрались, в том числе, в Верховную раду - готовы взаимодействовать, готовы слушать, готовы потихоньку выстраивать то, что за последние годы, к великому сожалению, было утрачено вопреки здравому смыслу. И, конечно, мы понимаем, что как соседи мы обречены на нормальные отношения вне зависимости от того, как складывается конъюнктура на сегодня, как бы сложно ни было в это поверить сейчас. Поэтому чем быстрее произойдет возврат к позитиву, возврат к нормальному умению слышать друг друга, тем будет лучше. И если глава украинской делегации говорит серьезно - что ж, мы это готовы только приветствовать", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что в заявлении Ясько хотелось бы видеть конструктив, однако, по его мнению, не исключено, что здесь есть "просто дань моменту", когда украинские коллеги понимают невыигрышность позиции, занимаемой в последнее время.
Киев
Вчера, 11:41РИА Новости
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Елизавета ЯськоСитуация на УкраинеЛеонид СлуцкийГосдума РФВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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