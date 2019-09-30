Слуцкий оценил слова главы украинской делегации в ПАСЕ по диалогу с Россией

В Страсбурге в понедельник начинается осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в ассамблее. Ясько ранее в интервью изданию "Левый берег" заявила, что "отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно".

"Хотелось бы исходить из лучшего, что украинские коллеги - те, кто впервые избрались, в том числе, в Верховную раду - готовы взаимодействовать, готовы слушать, готовы потихоньку выстраивать то, что за последние годы, к великому сожалению, было утрачено вопреки здравому смыслу. И, конечно, мы понимаем, что как соседи мы обречены на нормальные отношения вне зависимости от того, как складывается конъюнктура на сегодня, как бы сложно ни было в это поверить сейчас. Поэтому чем быстрее произойдет возврат к позитиву, возврат к нормальному умению слышать друг друга, тем будет лучше. И если глава украинской делегации говорит серьезно - что ж, мы это готовы только приветствовать", - сказал Слуцкий.