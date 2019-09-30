Премьер Украины не ожидает энергетического кризиса в стране зимой

"У нас серьезная ситуация с энергетикой. К зиме мы готовы. У нас своевременно были созданы необходимые резервы природного газа в наших хранилищах, и это дает нам основания, в принципе, спокойно смотреть на зиму. То есть оснований считать, что зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник.