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РИА Новости

Премьер Украины не ожидает энергетического кризиса в стране зимой

12:45 30.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина подготовилась к зиме, накопив необходимые запасы газа в хранилищах, оснований для кризисов в этот период нет, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на конец сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 2020 года.
"У нас серьезная ситуация с энергетикой. К зиме мы готовы. У нас своевременно были созданы необходимые резервы природного газа в наших хранилищах, и это дает нам основания, в принципе, спокойно смотреть на зиму. То есть оснований считать, что зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в 20-х числах октября.
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