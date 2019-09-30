Премьер Украины не ожидает энергетического кризиса в стране зимой

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина подготовилась к зиме, накопив необходимые запасы газа в хранилищах, оснований для кризисов в этот период нет, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на конец сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 2020 года.
"У нас серьезная ситуация с энергетикой. К зиме мы готовы. У нас своевременно были созданы необходимые резервы природного газа в наших хранилищах, и это дает нам основания, в принципе, спокойно смотреть на зиму. То есть оснований считать, что зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
25 сентября, 09:01РИА НовостиШефчович оценил трехсторонние переговоры по газу
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в 20-х числах октября.