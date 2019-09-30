Новейший тральщик "Владимир Емельянов" отправился на заводские испытания

Во время церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов" в Санкт-. 30 мая 2019. Архивное фото

Во время церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов" в Санкт-. 30 мая 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Владимир Емельянов" отправился на заводские ходовые испытания, сообщает Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов" покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и взял курс на Финский залив, где в ближайшее время должен приступить к выполнению заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.

Программа испытаний рассчитана на полтора месяца. За этот срок корабелы и экипаж новейшего тральщика должны проверить работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода. Завершив программу заводских ходовых испытаний, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям.

Передача корабля "Владимир Емельянов" ВМФ РФ планируется в декабре 2019 года.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.