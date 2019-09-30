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РИА Новости
Новое оружие России

Новейший тральщик "Владимир Емельянов" отправился на заводские испытания

09:51 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВо время церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов" в Санкт-. 30 мая 2019
Во время церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны Владимир Емельянов в Санкт-. 30 мая 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Во время церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов" в Санкт-. 30 мая 2019. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Владимир Емельянов" отправился на заводские ходовые испытания, сообщает Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов" покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и взял курс на Финский залив, где в ближайшее время должен приступить к выполнению заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.
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Программа испытаний рассчитана на полтора месяца. За этот срок корабелы и экипаж новейшего тральщика должны проверить работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода. Завершив программу заводских ходовых испытаний, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям.
Передача корабля "Владимир Емельянов" ВМФ РФ планируется в декабре 2019 года.
Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.
Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
"Владимир Емельянов" - это третий корабль проекта 12700, строящийся на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ВМФ РФ. В 2016 году предприятие передало заказчику головной корабль проекта - тральщик "Александр Обухов", в январе 2019 года флаг ВМФ был поднят на борту тральщика "Иван Антонов". Также в разной степени готовности в эллингах завода находятся еще два корабля: "Георгий Курбатов" и "Яков Баляев".
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Новое оружие РоссииСредне-Невский судостроительный заводФинский заливРоссияСанкт-Петербург
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