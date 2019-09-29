Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. С таким заявлением в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
"Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России", — сказал эксперт.
По словам Перепелицы, Россия "заполнила вакуум", который появился из-за того, что США стремительно теряют свои позиции во всем мире, включая постсоветское пространство.
Также эксперт посетовал на политику европейских лидеров. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией. "Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России", – констатировал Перепелица.
Украине, по его словам, в этих условиях остается лишь усиливать свою армию и переходить к "активной обороне".
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.