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РИА Новости

Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире

03:04 29.09.2019 (обновлено: 07:26 29.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире. С таким заявлением в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
"Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России", — сказал эксперт.
По словам Перепелицы, Россия "заполнила вакуум", который появился из-за того, что США стремительно теряют свои позиции во всем мире, включая постсоветское пространство.
Также эксперт посетовал на политику европейских лидеров. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании дружить с Россией. "Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России", – констатировал Перепелица.
Украине, по его словам, в этих условиях остается лишь усиливать свою армию и переходить к "активной обороне".
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
25 сентября, 13:06РИА Новости
Политик из партии Меркель призвал начать снятие санкций с России до выборов
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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Григорий ПерепелицаСитуация на УкраинеЭммануэль МакронФранцияРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Спать не могут украинские эксперты, всё о России думают, как бы ей напакостить, а о своих гражданах когда думать начнёте? Вместо того, чтобы наладить отношения, прекратить войну, торговать и просто жить, продолжают сходить с ума. Значит выгодно очень, можно деньги на этом делать
29 сентября, 05:08
lleitmotif425
12500006
Заявления потомков протоукров про "весь мир с нами" оказались слишком преувеличенными. Реальность оказалась совершенно иной...
29 сентября, 03:21
beta-k
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