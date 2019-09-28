На Украине восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Сумах

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе в городе Сумы, сообщила в субботу пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
"Двадцать восьмого сентября в 10.51 (совпадает с мск) в городе Сумы, на территории завода "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, травмы получили восемь человек. Пожар ликвидирован в 11.55.
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В свою очередь, начальник отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 человек, восемь из которых госпитализированы. "Согласно предварительной информации, пострадали 10 человек. Вследствие чрезвычайной ситуации госпитализированы восемь человек, из них двое пострадавших находятся в реанимации. Информация о причинах взрыва устанавливается", - приводит слова Бигановой агентство УНИАН.