На Украине восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Сумах

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе в городе Сумы, сообщила в субботу пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

"Двадцать восьмого сентября в 10.51 (совпадает с мск) в городе Сумы, на территории завода "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, травмы получили восемь человек. Пожар ликвидирован в 11.55.