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РИА Новости
Культура

"Бабетта" все еще на войне: Брижит Бардо — 85

08:00 28.09.2019 (обновлено: 16:42 28.09.2019)
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"Глоток свежего воздуха" в кино, несравненная Бабетта, наивная красотка — легендарному секс-символу 60-х Брижит Бардо исполняется 85 лет. Скромная девушка, увлекавшаяся балетом, не мечтала стать актрисой, но волею судеб попала на пьедестал мирового обожания. Именно Бардо была первой моделью современного символа Франции Марианны, положила начало культурной революции 1960-х годов и ввела моду на клетчатую одежду и черную подводку.
Как ни удивительно, но своей карьерой дива обязана и России (хореографу Борису Князеву и первому мужу русского происхождения Роже Вадиму). О том, кто такая на самом деле Брижит Анн-Мари Бардо и что важного она сделала для мира, — в фотогалерее РИА Новости.
© AFP 2019 / STF

Будущая красавица, которой восхищался весь мир, в детстве была гадким утенком: страдала аллергической сыпью, носила очки от близорукости и пластинку на зубах. Актриса признавалась, что долго стеснялась внешности и была ею недовольна. Особенно носом, губами ("верхняя — словно опухшая в сравнении с нижней", — говорила Бардо), слишком круглыми щеками и маленькими глазами.

Брижит Бардо на съемках фильма Ох уж эта девчонка!. 1956 год
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Будущая красавица, которой восхищался весь мир, в детстве была гадким утенком: страдала аллергической сыпью, носила очки от близорукости и пластинку на зубах. Актриса признавалась, что долго стеснялась внешности и была ею недовольна. Особенно носом, губами ("верхняя — словно опухшая в сравнении с нижней", — говорила Бардо), слишком круглыми щеками и маленькими глазами.

© AFP 2019 / STF
© AP Photo

Да и родители, по мнению биографов актрисы, считали ее младшую сестру своей любимицей, а Брижит — некрасивой злюкой.

Брижит Бардо на съемках фильма Нормандская дыра, 1952 год
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Да и родители, по мнению биографов актрисы, считали ее младшую сестру своей любимицей, а Брижит — некрасивой злюкой.

© AP Photo
© Cocinor (1956)

Чтобы избавиться от угловатости и стеснительности, юная Брижит в 1947 году поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца (своеобразный аналог Вагановской академии). Три года она посещала балетные классы Жанны Шварц и русского хореографа Бориса Князева, известного радикальными и иногда деспотичными методами преподавания. Поговаривали, что он бил хлыстом нерадивых студентов, и Брижит, которая не отличалась трудолюбием, доставалось порой больше других. Но балет сделал свое дело, и Бардо прославилась своей грациозностью и мягкой походкой.

Кадр из фильма И Бог создал женщину
3 из 13

Чтобы избавиться от угловатости и стеснительности, юная Брижит в 1947 году поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца (своеобразный аналог Вагановской академии). Три года она посещала балетные классы Жанны Шварц и русского хореографа Бориса Князева, известного радикальными и иногда деспотичными методами преподавания. Поговаривали, что он бил хлыстом нерадивых студентов, и Брижит, которая не отличалась трудолюбием, доставалось порой больше других. Но балет сделал свое дело, и Бардо прославилась своей грациозностью и мягкой походкой.

© Cocinor (1956)
© AFP 2019

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит женщина. А многих великих женщин сделали мужчины. Бардо ввел в мир глянца Роже Вадим, он стал ее супругом (родители актрисы изначально были против этого "богемного типа" с русскими корнями).

Режиссер Роже Вадим и актриса Брижит Бардо на съемках фильма Если бы Дон Жуан был женщиной. 1972 год
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Говорят, за каждым великим мужчиной стоит женщина. А многих великих женщин сделали мужчины. Бардо ввел в мир глянца Роже Вадим, он стал ее супругом (родители актрисы изначально были против этого "богемного типа" с русскими корнями).

© AFP 2019
© AFP 2019 / Archives

Взлетом карьеры Брижит, ее настоящим светским прорывом стал Каннский кинофестиваль 1953 года. Она прибыла на Лазурный Берег с мужем Роже Вадимом, разгуливала по пляжу в дерзком для того времени бикини, позировала на американском авианосце перед тремя с половиной тысячами моряков, привлекая к себе внимание прессы и затмевая именитых кинозвезд.

Современным селебрити такой стремительный взлет и не снился.

Брижит Бардо на Каннском кинофестивале
5 из 13

Взлетом карьеры Брижит, ее настоящим светским прорывом стал Каннский кинофестиваль 1953 года. Она прибыла на Лазурный Берег с мужем Роже Вадимом, разгуливала по пляжу в дерзком для того времени бикини, позировала на американском авианосце перед тремя с половиной тысячами моряков, привлекая к себе внимание прессы и затмевая именитых кинозвезд.

Современным селебрити такой стремительный взлет и не снился.

© AFP 2019 / Archives
© Group Film Productions Limited (1955)

Бардо не стеснялась образа сексуальной красотки. Пример тому — роль обольстительной певицы Элен в комедии "Доктор на море" (1955) Ральфа Томаса. Самая запоминающаяся сцена — небольшой эпизод в душе, в котором Брижит снялась полностью обнаженной. Считается, что это первая откровенная съемка в истории англоязычного звукового кино.

Но публика любит новизну, и работа Брижит получила благоприятные отзывы — ее впервые назвали "секс-кошкой" и "глотком свежего воздуха" в кинематографе.

Кадр из фильма Доктор на море
6 из 13

Бардо не стеснялась образа сексуальной красотки. Пример тому — роль обольстительной певицы Элен в комедии "Доктор на море" (1955) Ральфа Томаса. Самая запоминающаяся сцена — небольшой эпизод в душе, в котором Брижит снялась полностью обнаженной. Считается, что это первая откровенная съемка в истории англоязычного звукового кино.

Но публика любит новизну, и работа Брижит получила благоприятные отзывы — ее впервые назвали "секс-кошкой" и "глотком свежего воздуха" в кинематографе.

© Group Film Productions Limited (1955)
© AP Photo

Благодаря Роже Вадиму мир увидел Брижит в картине "И Бог создал женщину" — это был эффект разорвавшейся бомбы: европейские зрители были потрясены откровенными для того времени сценами, католическая церковь осудила картину за провокационное поведение героини Брижит, да и в США лента вызвала немало споров.

Французская актриса Брижит Бардо на съемках фильма в Риме. 27 марта 1956 года
7 из 13

Благодаря Роже Вадиму мир увидел Брижит в картине "И Бог создал женщину" — это был эффект разорвавшейся бомбы: европейские зрители были потрясены откровенными для того времени сценами, католическая церковь осудила картину за провокационное поведение героини Брижит, да и в США лента вызвала немало споров.

© AP Photo
© AP Photo

Несмотря на колоссальный успех в Европе, Бардо старательно игнорировала предложения американских студий.

В 1953 году Universal хотела заключить договор с Брижит, но та не согласилась, сославшись на нелюбовь к авиаперелетам, недостаточное знание английского и боязнь голливудских киношников", которые, по мнению актрисы, "сожрали бы ее живьем".

Затем, после эпизодической роли в американской картине "Елена Прекрасная", в 1956 году студия Warner Brothers предложила француженке контракт на семь лет, который та отвергла и отправилась на съемки картины "Будущие звезды" с Жаном Маре.

Но даже успех фильма "И Бог создал женщину" не заставил Бардо сменить гнев на милость: многочисленные предложения от студий Голливуда (порой ей предлагали баснословные гонорары в два-три миллиона долларов по нынешнему курсу) остались без ответа.

Актриса Брижит Бардо. 1968 год
8 из 13

Несмотря на колоссальный успех в Европе, Бардо старательно игнорировала предложения американских студий.

В 1953 году Universal хотела заключить договор с Брижит, но та не согласилась, сославшись на нелюбовь к авиаперелетам, недостаточное знание английского и боязнь голливудских киношников", которые, по мнению актрисы, "сожрали бы ее живьем".

Затем, после эпизодической роли в американской картине "Елена Прекрасная", в 1956 году студия Warner Brothers предложила француженке контракт на семь лет, который та отвергла и отправилась на съемки картины "Будущие звезды" с Жаном Маре.

Но даже успех фильма "И Бог создал женщину" не заставил Бардо сменить гнев на милость: многочисленные предложения от студий Голливуда (порой ей предлагали баснословные гонорары в два-три миллиона долларов по нынешнему курсу) остались без ответа.

© AP Photo
© AFP 2019 / Intercontinentale

Знаковым проектом для Брижит стала военная комедия Кристиан-Жака "Бабетта идет на войну" — действие картины происходит в начале Второй мировой войны в оккупированной фашистами Франции. Бардо исполнила главную роль наивной девушки, которая собирается устроиться на работу в заведение, оказавшееся борделем.

Фильм имел бешеный успех, стал культовым и даже номинировался на главный приз Московского международного кинофестиваля (Гран-при в 1959 году на ММКФ получила "Судьба человека" Сергея Бондарчука).

Кстати, "Бабетта" — первый фильм с участием актрисы, показанный в СССР.

Актриса Брижит Бардо с военнослужащими королевских ВВС Великобритании на съемках фильма Бабетта идет на войну. 1959 год
9 из 13

Знаковым проектом для Брижит стала военная комедия Кристиан-Жака "Бабетта идет на войну" — действие картины происходит в начале Второй мировой войны в оккупированной фашистами Франции. Бардо исполнила главную роль наивной девушки, которая собирается устроиться на работу в заведение, оказавшееся борделем.

Фильм имел бешеный успех, стал культовым и даже номинировался на главный приз Московского международного кинофестиваля (Гран-при в 1959 году на ММКФ получила "Судьба человека" Сергея Бондарчука).

Кстати, "Бабетта" — первый фильм с участием актрисы, показанный в СССР.

© AFP 2019 / Intercontinentale
© AP Photo

Бардо восхищались не только простые зрители. Молодые Джон Леннон и Пол Маккартни называли француженку идеалом красоты. А другие участники The Beatles — Джордж Харрисон и Ринго Старр — считали ее любимой актрисой.

Бардо лично встречалась с Ленноном в Лондоне в конце 1960-х, группа планировала снять совместный художественный фильм с актрисой, но эта задумка не осуществилась.

Брижит Бардо во время съемок фильма Презрение. 1963 год. Участники группы The Beatles во время тура по США. 1964 год
10 из 13

Бардо восхищались не только простые зрители. Молодые Джон Леннон и Пол Маккартни называли француженку идеалом красоты. А другие участники The Beatles — Джордж Харрисон и Ринго Старр — считали ее любимой актрисой.

Бардо лично встречалась с Ленноном в Лондоне в конце 1960-х, группа планировала снять совместный художественный фильм с актрисой, но эта задумка не осуществилась.

© AP Photo
© AP Photo

Как и любой символ, Брижит повлияла на моду своего времени. Именно она популяризировала бикини, появляясь в нем как на пляже, так и на экране.

На свадьбу со вторым мужем, Жаком Шарье, она надела розовое клетчатое платье и положила начало моде на клетчатую одежду, причем во всем мире. Также Бардо приписывают моду на яркую черную подводку для глаз, а еще прическу "бабетта" и полинявшую джинсовую одежду.

Но, в отличие от многих звезд, влияние француженки пошло дальше: в 1960-х она ввела моду на курорты Сен-Тропе во Франции и Бузиус (Бразилия).

Брижит Бардо и Жак Шарье после их свадьбы в Лувесьене. 1959 год
11 из 13

Как и любой символ, Брижит повлияла на моду своего времени. Именно она популяризировала бикини, появляясь в нем как на пляже, так и на экране.

На свадьбу со вторым мужем, Жаком Шарье, она надела розовое клетчатое платье и положила начало моде на клетчатую одежду, причем во всем мире. Также Бардо приписывают моду на яркую черную подводку для глаз, а еще прическу "бабетта" и полинявшую джинсовую одежду.

Но, в отличие от многих звезд, влияние француженки пошло дальше: в 1960-х она ввела моду на курорты Сен-Тропе во Франции и Бузиус (Бразилия).

© AP Photo
© AFP 2019 / Mehdi Fedouach

После ухода из кино в 1973 году Бардо посвятила себя общественной деятельности.

Актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных (для открытия организации она продала на аукционе драгоценности и личные вещи, собрав три миллиона франков).

Вот уже несколько десятилетий Бардо борется с выловом диких животных для цирков и зоопарков, употреблением в пищу конского мяса, торговлей мехом, использованием животных в медицинских и промышленных экспериментах, браконьерством и занимается защитой вымирающих видов.

Брижит Бардо в приюте для животных La Mare Auzou в Сен-Обен-ле-Гишаре. 1997 год
12 из 13

После ухода из кино в 1973 году Бардо посвятила себя общественной деятельности.

Актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных (для открытия организации она продала на аукционе драгоценности и личные вещи, собрав три миллиона франков).

Вот уже несколько десятилетий Бардо борется с выловом диких животных для цирков и зоопарков, употреблением в пищу конского мяса, торговлей мехом, использованием животных в медицинских и промышленных экспериментах, браконьерством и занимается защитой вымирающих видов.

© AFP 2019 / Mehdi Fedouach
© AP Photo / Remy de la Mauviniere

Последние десятилетия актриса участвует в социальной и политической жизнь родной Франции, например, выступала с критикой иммигрантов и ислама, за что была неоднократно оштрафована судом (за разжигание межнациональной розни).

Впрочем, это нисколько не смущает актрису, и она продолжает гнуть свою линию и критикует мировых лидеров за недостаточное внимание к вопросам охраны животных, а мусульман — за религиозные жертвоприношения баранов.

Такой упрямой позицией Бардо вызывает невольное уважение, как и своим принципом отказываться от пластических операций, благодаря чему теперь видна ее самая настоящая красота.

Брижит Бардо перед пресс-конференцией в Париже. 2006 год
13 из 13

Последние десятилетия актриса участвует в социальной и политической жизнь родной Франции, например, выступала с критикой иммигрантов и ислама, за что была неоднократно оштрафована судом (за разжигание межнациональной розни).

Впрочем, это нисколько не смущает актрису, и она продолжает гнуть свою линию и критикует мировых лидеров за недостаточное внимание к вопросам охраны животных, а мусульман — за религиозные жертвоприношения баранов.

Такой упрямой позицией Бардо вызывает невольное уважение, как и своим принципом отказываться от пластических операций, благодаря чему теперь видна ее самая настоящая красота.

© AP Photo / Remy de la Mauviniere
16920028
КультураКино и сериалыБрижит БардоПол МаккартниДжон Леннон
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