"Бабетта" все еще на войне: Брижит Бардо — 85

Взлетом карьеры Брижит, ее настоящим светским прорывом стал Каннский кинофестиваль 1953 года. Она прибыла на Лазурный Берег с мужем Роже Вадимом, разгуливала по пляжу в дерзком для того времени бикини, позировала на американском авианосце перед тремя с половиной тысячами моряков, привлекая к себе внимание прессы и затмевая именитых кинозвезд.

Современным селебрити такой стремительный взлет и не снился.