"Бабетта" все еще на войне: Брижит Бардо — 85

Будущая красавица, которой восхищался весь мир, в детстве была гадким утенком: страдала аллергической сыпью, носила очки от близорукости и пластинку на зубах. Актриса признавалась, что долго стеснялась внешности и была ею недовольна. Особенно носом, губами ("верхняя — словно опухшая в сравнении с нижней", — говорила Бардо), слишком круглыми щеками и маленькими глазами.
Будущая красавица, которой восхищался весь мир, в детстве была гадким утенком: страдала аллергической сыпью, носила очки от близорукости и пластинку на зубах. Актриса признавалась, что долго стеснялась внешности и была ею недовольна. Особенно носом, губами ("верхняя — словно опухшая в сравнении с нижней", — говорила Бардо), слишком круглыми щеками и маленькими глазами.
Да и родители, по мнению биографов актрисы, считали ее младшую сестру своей любимицей, а Брижит — некрасивой злюкой.
Да и родители, по мнению биографов актрисы, считали ее младшую сестру своей любимицей, а Брижит — некрасивой злюкой.
Чтобы избавиться от угловатости и стеснительности, юная Брижит в 1947 году поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца (своеобразный аналог Вагановской академии). Три года она посещала балетные классы Жанны Шварц и русского хореографа Бориса Князева, известного радикальными и иногда деспотичными методами преподавания. Поговаривали, что он бил хлыстом нерадивых студентов, и Брижит, которая не отличалась трудолюбием, доставалось порой больше других. Но балет сделал свое дело, и Бардо прославилась своей грациозностью и мягкой походкой.
Чтобы избавиться от угловатости и стеснительности, юная Брижит в 1947 году поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца (своеобразный аналог Вагановской академии). Три года она посещала балетные классы Жанны Шварц и русского хореографа Бориса Князева, известного радикальными и иногда деспотичными методами преподавания. Поговаривали, что он бил хлыстом нерадивых студентов, и Брижит, которая не отличалась трудолюбием, доставалось порой больше других. Но балет сделал свое дело, и Бардо прославилась своей грациозностью и мягкой походкой.
Говорят, за каждым великим мужчиной стоит женщина. А многих великих женщин сделали мужчины. Бардо ввел в мир глянца Роже Вадим, он стал ее супругом (родители актрисы изначально были против этого "богемного типа" с русскими корнями).
Говорят, за каждым великим мужчиной стоит женщина. А многих великих женщин сделали мужчины. Бардо ввел в мир глянца Роже Вадим, он стал ее супругом (родители актрисы изначально были против этого "богемного типа" с русскими корнями).
Взлетом карьеры Брижит, ее настоящим светским прорывом стал Каннский кинофестиваль 1953 года. Она прибыла на Лазурный Берег с мужем Роже Вадимом, разгуливала по пляжу в дерзком для того времени бикини, позировала на американском авианосце перед тремя с половиной тысячами моряков, привлекая к себе внимание прессы и затмевая именитых кинозвезд.
Современным селебрити такой стремительный взлет и не снился.
Взлетом карьеры Брижит, ее настоящим светским прорывом стал Каннский кинофестиваль 1953 года. Она прибыла на Лазурный Берег с мужем Роже Вадимом, разгуливала по пляжу в дерзком для того времени бикини, позировала на американском авианосце перед тремя с половиной тысячами моряков, привлекая к себе внимание прессы и затмевая именитых кинозвезд.
Современным селебрити такой стремительный взлет и не снился.
Бардо не стеснялась образа сексуальной красотки. Пример тому — роль обольстительной певицы Элен в комедии "Доктор на море" (1955) Ральфа Томаса. Самая запоминающаяся сцена — небольшой эпизод в душе, в котором Брижит снялась полностью обнаженной. Считается, что это первая откровенная съемка в истории англоязычного звукового кино.
Но публика любит новизну, и работа Брижит получила благоприятные отзывы — ее впервые назвали "секс-кошкой" и "глотком свежего воздуха" в кинематографе.
Бардо не стеснялась образа сексуальной красотки. Пример тому — роль обольстительной певицы Элен в комедии "Доктор на море" (1955) Ральфа Томаса. Самая запоминающаяся сцена — небольшой эпизод в душе, в котором Брижит снялась полностью обнаженной. Считается, что это первая откровенная съемка в истории англоязычного звукового кино.
Но публика любит новизну, и работа Брижит получила благоприятные отзывы — ее впервые назвали "секс-кошкой" и "глотком свежего воздуха" в кинематографе.
Благодаря Роже Вадиму мир увидел Брижит в картине "И Бог создал женщину" — это был эффект разорвавшейся бомбы: европейские зрители были потрясены откровенными для того времени сценами, католическая церковь осудила картину за провокационное поведение героини Брижит, да и в США лента вызвала немало споров.
Благодаря Роже Вадиму мир увидел Брижит в картине "И Бог создал женщину" — это был эффект разорвавшейся бомбы: европейские зрители были потрясены откровенными для того времени сценами, католическая церковь осудила картину за провокационное поведение героини Брижит, да и в США лента вызвала немало споров.
Несмотря на колоссальный успех в Европе, Бардо старательно игнорировала предложения американских студий.
В 1953 году Universal хотела заключить договор с Брижит, но та не согласилась, сославшись на нелюбовь к авиаперелетам, недостаточное знание английского и боязнь голливудских киношников", которые, по мнению актрисы, "сожрали бы ее живьем".
Затем, после эпизодической роли в американской картине "Елена Прекрасная", в 1956 году студия Warner Brothers предложила француженке контракт на семь лет, который та отвергла и отправилась на съемки картины "Будущие звезды" с Жаном Маре.
Но даже успех фильма "И Бог создал женщину" не заставил Бардо сменить гнев на милость: многочисленные предложения от студий Голливуда (порой ей предлагали баснословные гонорары в два-три миллиона долларов по нынешнему курсу) остались без ответа.
Несмотря на колоссальный успех в Европе, Бардо старательно игнорировала предложения американских студий.
В 1953 году Universal хотела заключить договор с Брижит, но та не согласилась, сославшись на нелюбовь к авиаперелетам, недостаточное знание английского и боязнь голливудских киношников", которые, по мнению актрисы, "сожрали бы ее живьем".
Затем, после эпизодической роли в американской картине "Елена Прекрасная", в 1956 году студия Warner Brothers предложила француженке контракт на семь лет, который та отвергла и отправилась на съемки картины "Будущие звезды" с Жаном Маре.
Но даже успех фильма "И Бог создал женщину" не заставил Бардо сменить гнев на милость: многочисленные предложения от студий Голливуда (порой ей предлагали баснословные гонорары в два-три миллиона долларов по нынешнему курсу) остались без ответа.
Знаковым проектом для Брижит стала военная комедия Кристиан-Жака "Бабетта идет на войну" — действие картины происходит в начале Второй мировой войны в оккупированной фашистами Франции. Бардо исполнила главную роль наивной девушки, которая собирается устроиться на работу в заведение, оказавшееся борделем.
Фильм имел бешеный успех, стал культовым и даже номинировался на главный приз Московского международного кинофестиваля (Гран-при в 1959 году на ММКФ получила "Судьба человека" Сергея Бондарчука).
Кстати, "Бабетта" — первый фильм с участием актрисы, показанный в СССР.
Знаковым проектом для Брижит стала военная комедия Кристиан-Жака "Бабетта идет на войну" — действие картины происходит в начале Второй мировой войны в оккупированной фашистами Франции. Бардо исполнила главную роль наивной девушки, которая собирается устроиться на работу в заведение, оказавшееся борделем.
Фильм имел бешеный успех, стал культовым и даже номинировался на главный приз Московского международного кинофестиваля (Гран-при в 1959 году на ММКФ получила "Судьба человека" Сергея Бондарчука).
Кстати, "Бабетта" — первый фильм с участием актрисы, показанный в СССР.
Бардо восхищались не только простые зрители. Молодые Джон Леннон и Пол Маккартни называли француженку идеалом красоты. А другие участники The Beatles — Джордж Харрисон и Ринго Старр — считали ее любимой актрисой.
Бардо лично встречалась с Ленноном в Лондоне в конце 1960-х, группа планировала снять совместный художественный фильм с актрисой, но эта задумка не осуществилась.
Бардо восхищались не только простые зрители. Молодые Джон Леннон и Пол Маккартни называли француженку идеалом красоты. А другие участники The Beatles — Джордж Харрисон и Ринго Старр — считали ее любимой актрисой.
Бардо лично встречалась с Ленноном в Лондоне в конце 1960-х, группа планировала снять совместный художественный фильм с актрисой, но эта задумка не осуществилась.
Как и любой символ, Брижит повлияла на моду своего времени. Именно она популяризировала бикини, появляясь в нем как на пляже, так и на экране.
На свадьбу со вторым мужем, Жаком Шарье, она надела розовое клетчатое платье и положила начало моде на клетчатую одежду, причем во всем мире. Также Бардо приписывают моду на яркую черную подводку для глаз, а еще прическу "бабетта" и полинявшую джинсовую одежду.
Но, в отличие от многих звезд, влияние француженки пошло дальше: в 1960-х она ввела моду на курорты Сен-Тропе во Франции и Бузиус (Бразилия).
Как и любой символ, Брижит повлияла на моду своего времени. Именно она популяризировала бикини, появляясь в нем как на пляже, так и на экране.
На свадьбу со вторым мужем, Жаком Шарье, она надела розовое клетчатое платье и положила начало моде на клетчатую одежду, причем во всем мире. Также Бардо приписывают моду на яркую черную подводку для глаз, а еще прическу "бабетта" и полинявшую джинсовую одежду.
Но, в отличие от многих звезд, влияние француженки пошло дальше: в 1960-х она ввела моду на курорты Сен-Тропе во Франции и Бузиус (Бразилия).
После ухода из кино в 1973 году Бардо посвятила себя общественной деятельности.
Актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных (для открытия организации она продала на аукционе драгоценности и личные вещи, собрав три миллиона франков).
Вот уже несколько десятилетий Бардо борется с выловом диких животных для цирков и зоопарков, употреблением в пищу конского мяса, торговлей мехом, использованием животных в медицинских и промышленных экспериментах, браконьерством и занимается защитой вымирающих видов.
После ухода из кино в 1973 году Бардо посвятила себя общественной деятельности.
Актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных (для открытия организации она продала на аукционе драгоценности и личные вещи, собрав три миллиона франков).
Вот уже несколько десятилетий Бардо борется с выловом диких животных для цирков и зоопарков, употреблением в пищу конского мяса, торговлей мехом, использованием животных в медицинских и промышленных экспериментах, браконьерством и занимается защитой вымирающих видов.
Последние десятилетия актриса участвует в социальной и политической жизнь родной Франции, например, выступала с критикой иммигрантов и ислама, за что была неоднократно оштрафована судом (за разжигание межнациональной розни).
Впрочем, это нисколько не смущает актрису, и она продолжает гнуть свою линию и критикует мировых лидеров за недостаточное внимание к вопросам охраны животных, а мусульман — за религиозные жертвоприношения баранов.
Такой упрямой позицией Бардо вызывает невольное уважение, как и своим принципом отказываться от пластических операций, благодаря чему теперь видна ее самая настоящая красота.
Последние десятилетия актриса участвует в социальной и политической жизнь родной Франции, например, выступала с критикой иммигрантов и ислама, за что была неоднократно оштрафована судом (за разжигание межнациональной розни).
Впрочем, это нисколько не смущает актрису, и она продолжает гнуть свою линию и критикует мировых лидеров за недостаточное внимание к вопросам охраны животных, а мусульман — за религиозные жертвоприношения баранов.
Такой упрямой позицией Бардо вызывает невольное уважение, как и своим принципом отказываться от пластических операций, благодаря чему теперь видна ее самая настоящая красота.