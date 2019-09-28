"Объект жутко загадочный". Первая межзвездная комета приближается к Марсу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сотрудник обсерватории в Крыму случайно обнаружил комету, несущуюся на огромной скорости в нашем направлении со стороны созвездия Кассиопея. Это первая в истории человечества комета родом не из Солнечной системы. Что о ней известно на данный момент, РИА Новости рассказал доктор физико-математических наук Юрий Медведев, заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Института прикладной астрономии РАН (Санкт-Петербург).

Внезапная гостья из Галактики

Рано утром 30 августа 2019 года Геннадий Борисов, инженер Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ, расположенной недалеко от Бахчисарая, обнаружил на снимках, сделанных телескопом собственного изготовления, движущееся космическое тело. Как передают его слова СМИ, Борисов сразу понял, что это комета. Наблюдатель он опытный: с 2013 года ему удалось открыть семь комет.

агрегирует сводки об астероидах и кометах со всего мира, включая любительские данные. Его сервер автоматически делает рассылку о новых поступлениях по обсерваториям, и те уже начинают наводить большие телескопы на интересный объект, зная примерно его положение на небе. Открытой крымчанином комете присвоили название C/2019 Q4 (Borisov). Астроном передал информацию об объекте в международный Центр малых планет, которыйсводки об астероидах и кометах со всего мира, включая любительские данные. Его сервер автоматически делает рассылку о новых поступлениях по обсерваториям, и те уже начинают наводить большие телескопы на интересный объект, зная примерно его положение на небе. Открытой крымчанином комете присвоили название C/2019 Q4 (Borisov).

"Ее орбита необычная, поэтому к ней сразу возник колоссальный интерес", — рассказывает Юрий Медведев.

В течение следующей недели космическое тело наблюдали семь разных научных групп, и 8 сентября стало ясно, что у его орбиты очень большой эксцентриситет — 3,16. Это означает, что оно движется по гиперболе.

"Это первая комета с таким большим эксцентриситетом. Гипербола настолько сильная, что сложно предположить воздействие на нее каких-то неизвестных нам факторов в Солнечной системе", — продолжает ученый.

Все известные кометы Солнечной системы летят по параболам или, в крайнем случае, по слегка гиперболическим орбитам, что всегда удается как-то объяснить. Но траектория кометы Борисова говорит только об одном — она прибыла к нам из очень далекого космоса.

Родина хвостатой гостьи — звездная система, расположенная где-то в направлении Кассиопеи. Что-то выбило ее оттуда, она многие миллионы лет блуждала по Галактике, пока не была захвачена гравитационным полем Солнца. Из-за этого орбита кометы слегка отклонилась от изначального пути, и теперь ей предстоит обогнуть наше светило.

Она приближается по кривой под большим углом к плоскости эклиптики на скорости 30 километров в секунду. Может ли она врезаться в Землю?

"Нет, она пройдет очень далеко от орбиты Земли. Минимальное расстояние, на которое она могла бы приблизиться к нам, если бы чуть ускорилась или затормозилась, — одна астрономическая единица, это 150 миллионов километров. Колоссальная величина", — уточняет Медведев.

Сейчас комета находится почти в трех астрономических единицах от нас — это полмиллиарда километров. Ближайшая точка ее орбиты по отношению к Солнцу — почти две астрономические единицы. Она окажется там 8 декабря 2019 года.

Сможет ли комета ускориться

C/2019 Q4 (Borisov) очень тусклая, ее максимальная яркость, или звездная величина, — 16.

"Мы перевычисляем ее орбиту, но только по чужим данным. Наблюдать ее можно лишь в оптические телескопы с диаметром зеркала больше метра. Мы сотрудничаем с Уссурийской астрофизической обсерваторией, где есть полуметровые телескопы. Они способны увидеть объект со звездной величиной 19 и могли бы попробовать разглядеть ее на пределе мощности. Но есть еще одно обстоятельство — объект движется низко над горизонтом. Хорошо виден он только в обсерваториях на экваторе или в Южном полушарии", — говорит Юрий Медведев.

То, что ее открыли в Крыму, — большая удача, исключительное стечение обстоятельств, полагает он. Буквально через несколько дней или, может быть, недель ее невозможно будет увидеть ни из одной обсерватории в Северном полушарии. К сожалению, из-за проблем с покрытием шестиметрового зеркала нельзя задействовать для ее изучения самый крупный в Европе российский оптический телескоп БТА, расположенный на Большом Кавказе.

Сейчас ученые ведут так называемые позиционные наблюдения, то есть изучают положение кометы на небе, уточняют орбиту. Ошибка составляет полсекунды. Это очень много.

"Позиционные наблюдения зависят от расстояния до тела. Чем оно ближе, тем больше пространственная точность. Если объект от нас на расстоянии в три астрономические единицы, погрешность его положения на орбите достигает почти 150 тысяч километров. Это половина радиуса орбиты Луны", — прикидывает ученый.

Представьте себе сферу величиной более двухсот тысяч километров — где-то в ней находится комета Борисова, более точно сказать пока нельзя. Однако ученых интересует еще один момент.

"Раз это комета, на нее может воздействовать не только притяжение Солнца и планет. Она может отклоняться, ускоряться из-за сублимации. Самое интересное — сможем ли мы выявить эти негравитационные эффекты", — добавляет Медведев.

Он даже не исключает, что комета не переживет путешествия через нашу систему и может разрушиться из-за всех этих разнообразных эффектов.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: NASA/JPL-Caltech Комета C/2019 Q4 (Borisov) проходит под большим углом к плоскости эклиптики дальше орбиты Марса. Хотя у Красной планеты есть искусственные спутники, они не предназначены для наблюдения за кометой © Иллюстрация РИА Новости . Источник: NASA/JPL-Caltech Комета C/2019 Q4 (Borisov) проходит под большим углом к плоскости эклиптики дальше орбиты Марса. Хотя у Красной планеты есть искусственные спутники, они не предназначены для наблюдения за кометой

Странное совпадение

оценок размеров ее ядра, данная учеными из Европы, — полкилометра. Юрий Медведев считает, что больше: километр или полтора. Комета Борисова довольно крупная. Одна из последнихразмеров ее ядра, данная учеными из Европы, — полкилометра. Юрий Медведев считает, что больше: километр или полтора.

"Объект жутко загадочный. Раньше межзвездные объекты не находили, а сейчас — астероид Оумуамуа и сразу комета. И если астероид могли лет пятьдесят назад спокойно пропустить, то комета довольно яркая. Ее могли и сто лет назад в оптические телескопы разглядеть", — объясняет свое удивление ученый.

Это второй межзвездный объект, обнаруженный людьми. Теперь его официальное название — 2I/Borisov. До него к этой категории причисляли только астероид 1I/Оумуамуа. Его размер гораздо меньше кометы — всего 150 метров. Кроме того, его заметили на обратном пути от нас, поэтому наблюдали меньше. Теперь Оумуамуа находится за пределами орбиты Сатурна. К нам он больше не вернется.

В отличие от астероидов, которые представляют собой твердую горную породу, кометы — это смесь грязи, пыли, камней и замерзших летучих соединений. Приближаясь к звездам, они начинают плавиться и, минуя жидкую фазу, улетучиваются (этот процесс называют сублимацией), формируя вокруг ядра кому, а позади хвост.

Кометы Солнечной системы сложены из водяного льда. Каков состав льда межзвездной гостьи — вопрос открытый. Это может быть углекислый газ, метан и другие летучие органические соединения.

Чтобы определить ее физические параметры, нужно измерять спектры излучений. Соответствующее оборудование установлено на всех современных научных телескопах.

"Я уверен: в самое ближайшее время комету будет наблюдать орбитальный телескоп "Хаббл". По спектрам уже будут разъяснять, что за вещество испаряется, что преобладает в коме, — их сейчас усиленно изучают, но данные придерживают до публикации статей, не размещают в открытом доступе", — предполагает Юрий Медведев.

выдвигают испанские ученые, изучавшие комету на Большом Канарском телескопе. По их предварительным данным, она очень близка по составу к кометам, образованным в Солнечной системе, что говорит об одинаковом процессе образования. Одну из самых первых гипотезиспанские ученые, изучавшие комету на Большом Канарском телескопе. По их предварительным данным, она очень близка по составу к кометам, образованным в Солнечной системе, что говорит об одинаковом процессе образования.