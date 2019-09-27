Лавров обсудил с главой МИД Египта подготовку к саммиту Россия — Африка

ООН, 27 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри рассмотрели в пятницу подготовку к саммиту Россия - Африка в Сочи 23-24 октября.
"Мы ждем с нетерпением предстоящего саммита Россия - Африка в Сочи. Все приготовления, которые требуются для проведения, сделаем либо в рамках нашего заблаговременного визита в Москву, либо через другие контакты", - сказал Шукри.
"Думаю, все идет хорошо", - добавил он.
Саммит и экономический форум Россия - Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.