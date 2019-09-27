Лавров обсудил с главой МИД Египта подготовку к саммиту Россия — Африка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

ООН, 27 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри рассмотрели в пятницу подготовку к саммиту Россия - Африка в Сочи 23-24 октября.

"Мы ждем с нетерпением предстоящего саммита Россия - Африка в Сочи. Все приготовления, которые требуются для проведения, сделаем либо в рамках нашего заблаговременного визита в Москву, либо через другие контакты", - сказал Шукри.

"Думаю, все идет хорошо", - добавил он.