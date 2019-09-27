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РИА Новости

Экс-депутата Рады заподозрили в выводе 20 миллионов долларов из "Ощадбанка"

20:13 27.09.2019
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyОтделение "Ощадбанка" в Киеве
Отделение Ощадбанка в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Отделение "Ощадбанка" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подозревает экс-депутата Верховной рады VIII созыва в выводе 20 миллионов долларов из Ощадбанка, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Имя депутата не указывается, однако в ноябре 2018 года Генпрокуратура с аналогичной формулировкой пыталась привлечь к уголовной ответственности депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.
"Прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) в установленном законом порядке сообщено о подозрении экс-депутату", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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По данным ведомства, в ходе досудебного расследования собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в 2013-2014 годах "организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 миллионов долларов. После получения средства были переведены на счет одной из компаний группы "Креатив", в дальнейшем через офшорные компании на них были приобретены активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-депутата.
В ноябре 2018 года генпрокуратура Украины внесла в Раду представление о привлечении Березкина к уголовной ответственности. По словам Юрия Луценко, занимавшего тогда пост генпрокурора, Березкин якобы организовал схему хищения средств государственного "Ощадбанка", в частности, под его руководством, в сговоре со служащими банка, холдинг депутата завладел 20 миллионами долларов. Луценко заявил, что кредит холдинг якобы получил по фиктивному залогу. Заемщик предложил в качестве залога договор о поставке тропического масла, чего в действительности не было. Генпрокурор пояснил, что преступлением является не сам факт кредита, а подделка документов для его получения и непогашение. Парламент Украины по представлению Генпрокуратуры отказался лишить Березкина неприкосновенности.
Березкин отрицает фиктивность своей компании и заявляет, что платил проценты по взятому кредиту. Также он заявил, что с 2016 года не является акционером компании.
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