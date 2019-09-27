Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T19:53Z
https://ria.ru/20190927/1559219692.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148189/10/1481891015_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_41b0b630b4525d780678c8d9f16431f8.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Сирии назвал последнее заявление США о "химатаке" большой ложью

19:53 27.09.2019
461
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил РИА Новости, что последнее обвинение в химической атаке, которое США выдвинули САР, это "большая ложь".
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
"Большая ложь", - заявил Муаллем, комментируя это заявление.
Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Вчера, 19:06Война в Сирии
Педерсен пока не ознакомился с заявлениями США о "химатаках" в Сирии
1800000
Обсудить 3
Война в СирииСергей ВершининМайк ПомпеоВалид МуаллемМИД РФМИД СирииСирияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА
Новости
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Лента
новостей
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен пока не ознакомился с заявлениями США о "химатаках" в Сирии
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Губернатор рассказал о расстрелах мирных жителей при попытке покинуть Идлиб
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО провела в Латвии учения авианаводчиков
Актер Максим Аверин
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
Дамаск
США ждут дальнейших шагов от России и Асада по урегулированию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Лавров назвал позицию США по "Хайат Тахрир аш-Шам"* неприемлемой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
МИД рассказал о переговорах Лаврова и Помпео
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния