Глава МИД Сирии назвал последнее заявление США о "химатаке" большой ложью

Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.