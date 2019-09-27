Глава МИД Сирии назвал последнее заявление США о "химатаке" большой ложью

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил РИА Новости, что последнее обвинение в химической атаке, которое США выдвинули САР, это "большая ложь".
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
"Большая ложь", - заявил Муаллем, комментируя это заявление.
Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. Комментируя слова Помпео, замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва сожалеет, что США выступили с данным заявлением до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.