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РИА Новости

Главы МИД стран ОДКБ обсудили подготовку саммита организации в ноябре

18:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ провели рабочую встречу на полях Генассамблеи ООН, обсудили безопасность в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане и подготовку саммита организации в ноябре в Бишкеке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча прошла в пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке.
"Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий по обеспечению стабильности в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане. Выражена заинтересованность в углублении связей с другими региональными объединениями, прежде всего с ШОС, в противодействии транснациональным угрозам", - говорится в сообщении.
Министры также рассмотрели ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая запланирована на 28 ноября в Бишкеке, обсудили координацию подходов по основным вопросам повестки дня ООН, в том числе в ходе сессии Генассамблеи, а также пути укрепления взаимодействия ОДКБ с ООН.
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"В ходе встречи продолжен заинтересованный разговор по итогам центрального мероприятия российского председательства в Совете Безопасности ООН по тематике сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями в сфере обеспечения международного мира и безопасности, вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с террористическими угрозами", - сообщили в МИД.
Участники встречи договорились "продолжать совместные усилия в отношении недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны" и приняли совместное заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.
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