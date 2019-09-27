Главы МИД стран ОДКБ обсудили подготовку саммита организации в ноябре

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ провели рабочую встречу на полях Генассамблеи ООН, обсудили безопасность в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане и подготовку саммита организации в ноябре в Бишкеке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча прошла в пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий по обеспечению стабильности в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане. Выражена заинтересованность в углублении связей с другими региональными объединениями, прежде всего с ШОС, в противодействии транснациональным угрозам", - говорится в сообщении.

Министры также рассмотрели ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая запланирована на 28 ноября в Бишкеке, обсудили координацию подходов по основным вопросам повестки дня ООН, в том числе в ходе сессии Генассамблеи, а также пути укрепления взаимодействия ОДКБ с ООН.

"В ходе встречи продолжен заинтересованный разговор по итогам центрального мероприятия российского председательства в Совете Безопасности ООН по тематике сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями в сфере обеспечения международного мира и безопасности, вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с террористическими угрозами", - сообщили в МИД.