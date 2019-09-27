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РИА Новости

Матвиенко не верит в улучшение отношений России и США до выборов 2020 года

14:09 27.09.2019 (обновлено: 14:34 27.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Шансов на улучшение российско-американских отношений до выборов президента США в 2020 году нет, до окончания этой избирательной кампании градус русофобии в США снижаться не будет, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Острота внутриполитической борьбы в США будет нарастать. К сожалению, это означает, что не будет снижаться градус русофобского настроя политических кругов Соединенных Штатов. Российско-американские отношения стали заложником внутриполитического противостояния в США. Поэтому до следующих президентских выборов нет никаких шансов для улучшения российско-американских отношений, это очевидно", - заявила спикер.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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