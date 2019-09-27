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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала выступление Зеленского в ООН

13:25 27.09.2019 (обновлено: 14:36 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 21 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН, в ходе которого он обвинил Россию в развязывании войны, показало, что риторика Киева не изменилась, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
"Меня очень разочаровало и огорчило его выступление с трибуны ООН. Хотя бы он придумал новый актерский ход, а он по сути повторил шаги Порошенко, только в более мелком масштабе: тот двери от автобуса возил в ООН, а Зеленский нашёл какую-то пулю", - сказала она в интервью РИА Новости.
По словам Матвиенко, выступление Зеленского в ООН относится к разряду заявлений, которые могут иметь "необратимые последствия".
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"Нельзя делать заявления и шаги, которые могут иметь необратимые последствия. Это очень опасно", - отметила председатель Совфеда.
По её словам, самая большая ошибка, которую Зеленский допустил в выступлении в ООН, это неправда, которую тот говорил международному сообществу, утверждая, что Россия развязала войну против Украины. "Вот это не забудут, как не забудут Колину Пауэллу пробирку, которой он тоже в свое время размахивал с трибуны ООН, утверждая, что в Ираке есть биологическое оружие. Думаю, не я одна испытываю после подобных высказываний глубочайшее разочарование в Зеленском", - сказала Матвиенко.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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