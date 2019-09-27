Матвиенко прокомментировала выступление Зеленского в ООН

"Меня очень разочаровало и огорчило его выступление с трибуны ООН. Хотя бы он придумал новый актерский ход, а он по сути повторил шаги Порошенко, только в более мелком масштабе: тот двери от автобуса возил в ООН, а Зеленский нашёл какую-то пулю", - сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, самая большая ошибка, которую Зеленский допустил в выступлении в ООН, это неправда, которую тот говорил международному сообществу, утверждая, что Россия развязала войну против Украины. "Вот это не забудут, как не забудут Колину Пауэллу пробирку, которой он тоже в свое время размахивал с трибуны ООН, утверждая, что в Ираке есть биологическое оружие. Думаю, не я одна испытываю после подобных высказываний глубочайшее разочарование в Зеленском", - сказала Матвиенко.