Матвиенко разочарована бездействием Зеленского на посту президента

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бездействие нового президента Украины Владимира Зеленского, за которое он несет персональную ответственность, не может не разочаровывать, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность", - сказала Матвиенко.

По словам спикера, все ожидали, что Зеленский как верховный главнокомандующий даст жесткий приказ прекратить обстрелы в Донбассе, отвести тяжелую технику от линии соприкосновения, снимет экономическую блокаду.

"На это точно откликнулись бы и в Луганске, и в Донецке. Но ничего этого не делается. Далее Зеленский обязан был заявить о приверженности выполнению Минских соглашений, подписанных Киевом, Донецком и Луганском, и представить свою дорожную карту их поэтапного выполнения", - заявила Матвиенко, отметив, что и эти шаги предприняты не были.

По ее словам, понятно, что у Зеленского есть "определенные ограничители" в его действиях, в том числе "националисты, вскормленные (экс-президентом Украины Петром) Порошенко".