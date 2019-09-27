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РИА Новости

Матвиенко разочарована бездействием Зеленского на посту президента

13:23 27.09.2019 (обновлено: 17:27 27.09.2019)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бездействие нового президента Украины Владимира Зеленского, за которое он несет персональную ответственность, не может не разочаровывать, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность", - сказала Матвиенко.
По словам спикера, все ожидали, что Зеленский как верховный главнокомандующий даст жесткий приказ прекратить обстрелы в Донбассе, отвести тяжелую технику от линии соприкосновения, снимет экономическую блокаду.
"На это точно откликнулись бы и в Луганске, и в Донецке. Но ничего этого не делается. Далее Зеленский обязан был заявить о приверженности выполнению Минских соглашений, подписанных Киевом, Донецком и Луганском, и представить свою дорожную карту их поэтапного выполнения", - заявила Матвиенко, отметив, что и эти шаги предприняты не были.
По ее словам, понятно, что у Зеленского есть "определенные ограничители" в его действиях, в том числе "националисты, вскормленные (экс-президентом Украины Петром) Порошенко".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
26 сентября, 11:09РИА Новости
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"Но тем не менее, нужна его принципиальная позиция, которую украинский президент должен заявить", - подчеркнула глава Совфеда.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
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Ситуация на УкраинеДонбассВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийУкраина
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