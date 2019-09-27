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РИА Новости

В Петербурге собака помогла задержать педофила

13:05 27.09.2019 (обновлено: 15:15 27.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Петербургские полицейские благодаря служебной собаке по горячим следам задержали подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, накануне в полицию Выборгского района поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестный в подъезде жилого дома совершил сексуальное преступление в отношении ее дочери.
На место прибыла следственно-оперативная группа районной полиции. При содействии кинолога со служебно-разыскной собакой по кличке Жасмин по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего неработающего жителя Купчино.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый задержан.
Автомобиль полиции на дороге
23 сентября, 20:39Радио Sputnik
В Москве осудили педофила, 10 лет удерживавшего мальчика в секс-рабстве
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ГУМВДЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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