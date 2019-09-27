В Петербурге собака помогла задержать педофила

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Петербургские полицейские благодаря служебной собаке по горячим следам задержали подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, накануне в полицию Выборгского района поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестный в подъезде жилого дома совершил сексуальное преступление в отношении ее дочери.

На место прибыла следственно-оперативная группа районной полиции. При содействии кинолога со служебно-разыскной собакой по кличке Жасмин по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего неработающего жителя Купчино.