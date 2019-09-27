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РИА Новости

Вице-премьер Украины: стране нужно работать над вступлением в НАТО

10:29 27.09.2019
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. В НАТО не готовы к членству Украины в альянсе, нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась, считает украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Киева в альянсе.
"Решение о вступлении (в НАТО – ред.) — это не только решение Украины, это также решение альянса и ЕС, и ни в ЕС, ни в НАТО такой готовности нет. Есть различные амбициозные идеи, планы, предложения, но решения нет. А если нет решения о членстве, то надо работать, чтобы оно появлялось. И мы будем работать", - заявил Кулеба в опубликованном в пятницу интервью интернет-изданию "Европейская правда".
По его словам, на Украине есть глобальное "провисание" реформ сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Кулеба также сказал, что в отношениях с НАТО Киеву прежде всего нужно укрепить безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами НАТО, и достичь совместимости с альянсом.
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Дмитрий Кулеба
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