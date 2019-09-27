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РИА Новости

Турция продолжит покупать нефть и газ у Ирана

08:42 27.09.2019 (обновлено: 08:43 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Турция не собирается отказываться от покупки у Ирана нефти и газа, несмотря на санкции США, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"В настоящее время мы не можем прекратить наши экономические отношения с Ираном как по нефти, так и по газу... Нефть покупали наши частные компании. К сожалению, они не покупают нефть сейчас, так как опасаются угроз США. Но мы будем продолжать наши отношения с Ираном и по этому, и по многим другим вопросам", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из США. Его цитирует газета Milliyet.
Он добавил, что президенты Турции и Ирана поставили задачу увеличить товарооборот с 7,5 до 30 миллиардов долларов, увеличив при этом использование национальных валют.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
Вид Анкары
22 апреля, 18:02РИА Новости
Турция отреагировала на решение США по нефтяным санкциям против Ирана
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
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