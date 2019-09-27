Турция продолжит покупать нефть и газ у Ирана

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Турция не собирается отказываться от покупки у Ирана нефти и газа, несмотря на санкции США, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Он добавил, что президенты Турции и Ирана поставили задачу увеличить товарооборот с 7,5 до 30 миллиардов долларов, увеличив при этом использование национальных валют.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.