Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана

НУР-СУЛТАН, 27 сен - РИА Новости. Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.

"Белоруссия проявила интерес не только к поставкам нефти, но и к продуктам, возможным для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем - порядка 3,5 миллиона тонн в год, это нефть и нефтепродукты. Половина - нефть, остальная часть - темные нефтепродукты, которые тоже как сырье для нефтепереработки", - сказал Магауов журналистам.