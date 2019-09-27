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РИА Новости

Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана

08:13 27.09.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
НУР-СУЛТАН, 27 сен - РИА Новости. Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.
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"Белоруссия проявила интерес не только к поставкам нефти, но и к продуктам, возможным для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем - порядка 3,5 миллиона тонн в год, это нефть и нефтепродукты. Половина - нефть, остальная часть - темные нефтепродукты, которые тоже как сырье для нефтепереработки", - сказал Магауов журналистам.
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БелоруссияКазахстанЭкономика
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