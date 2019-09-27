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РИА Новости

Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов

03:38 27.09.2019 (обновлено: 12:39 27.09.2019)
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© AP Photo / Channi AnandРабочие на кирпичном заводе на окраине Джамму в Индии
Рабочие на кирпичном заводе на окраине Джамму в Индии
© AP Photo / Channi Anand
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Составленная российскими учеными схема распределения квот на выбросы парниковых газов предполагает, что Индия, Индонезия и другие развивающиеся страны могут увеличивать свои выбросы, сказала РИА Новости директор института глобального климата и экологии РАН Анна Романовская.
Парижское соглашение по климату призывает страны сокращать свои выбросы парниковых газов, руководствуясь принципами справедливости. Сокращение парниковых газов позволит удержать глобальное потепление в пределах 1,5-2 градусов и избежать катастрофических последствий, если температура вырастет выше этих значений. Россия также ратифицировала соглашение и теперь должна обозначить свои обязательства по снижению выбросов. Принцип справедливости в соглашении не описан, поэтому ученые предложили свой вариант справедливого распределения выбросов.
"Право на рост выбросов (в рамках расчета ученых российского института глобального климата) получила Индия, иначе это называется "право на развитие". Индия может нарастить объем выбросов с 7,3% до 15%, Индонезия также имеет право на развитие - с 1,6% до 3,7%. Также и остальные развивающиеся страны, суммарная доля которых в глобальном климатическом бюджете выросла, по нашим оценкам, с 15,4% до 49,1%", - сказала Романовская.
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Россия, по ее словам, ответственна сейчас за 4,6% парниковых газов, а по расчету ее доля не должна превышать 2,6%.
"У Китая тоже сократилась почти в два раза - до 15% (сейчас 27,4%). Несмотря на огромное население, их удельный показатель неплох, с климатом у Китая все в порядке и с плотностью населения тоже", - сказала Романовская.
"У развитых стран право на выбросы также сократилось. США должны сократить выбросы с 15,2% до 6,8%, Япония с 3,4% до 1,4%", - сообщила эксперт.
Ранее межправительственная группа экспертов по изменению климата определила, что человечество может еще выбросить в атмосферу от 546 до 825 гигатонн парниковых газов, чтобы остаться в заданных пределах повышения температуры, напомнила Романовская. Именно эти "остатки выбросов" и должны быть "справедливо" распределены между странами.
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Как уточнила Романовская, предложенное российскими учеными распределение основано на нескольких критериях - ВВП на душу населения, то есть благосостояние людей, климат страны, плотность населения и нынешний уровень выбросов.
Читайте полный текст интервью с Анной Романовской >>
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