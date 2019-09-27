Анна Романовская: количество выбросов страны должно зависеть от ее развития

На только что завершившемся саммите ООН по климату Россия объявила о ратификации Парижского соглашения, 59 стран вошли в Альянс климатических амбиций, кто-то отказывался от угля, кто-то обещал сажать деревья, 16-летняя "зеленая" активистка Грета Тунберг стыдила взрослых за бездействие и слишком слабые цели по снижению выбросов парниковых газов. Правительства между тем спорят, кто имеет право на выбросы, а кто должен их снижать. Все это входит в понятие климатической справедливости, определения которому нет. О том, как подсчитать "справедливость", почему России надо сокращать выбросы, а Индии можно наращивать, в интервью РИА Новости рассказала директор Института глобального климата и экологии, участник международных переговоров по климату Анна Романовская.

— Откуда в науке о климате взялось понятие справедливости?

— Дискуссии в научной литературе велись с 80-х годов прошлого века. Но впервые это понятие нашло отражение в Парижском соглашении по климату. Там написано, что что страны определяют свои национальные цели на основе принципа равенства или справедливости. Однако дальше нет никакого определения, что такое принцип равенства и как определять цели в соответствие с ним. Так получилось не потому, что никто не хотел внести уточнения, а потому что тема настолько скользкая, что, боюсь, текст Парижского соглашения никогда бы не был согласован. Сейчас текст обрублен словом "равенство". Каждая страна должна каким-то образом понимать, интерпретировать принцип равенства самостоятельно и на этой основе определять свою цель.

— Что даст определение цели и зачем нужно равенство?

— Вопрос про то, зачем человечеству Парижское соглашение. Оно призвано затормозить глобальное изменение климата, оставить рост средних температур в пределах 1,5-2 градусов. Глобальное изменение климата обусловливает прежде всего антропогенные выбросы парниковых газов. В них входит не только СО2, но и метан, закись азота и другие, но для удобства все пересчитывают в СО2-эквивалент. Антропогенные выбросы парниковых газов происходят из-за деятельности человека, в основном от сжигания ископаемого топлива, процессов обезлесения и других видов деятельности человека.

Сам по себе парниковый эффект – явление чисто природное, основанное на балансе выбросов парниковых газов из естественных источников в атмосферу и их поглощении поверхностью океана и наземными экосистемами. Однако человечество значительно усилило этот эффект и процесс перестал носить естественный характер. На основе оценок Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) было рассчитано, насколько люди должны ограничить выбросы, чтобы удержать температуру в пределах 1,5-2 градусов. Был рассчитан лимит, чтобы температура не выросла более 1,5 градусов к 2100 году, человечество еще может выбросить в атмосферу 546 гигатонн парниковых газов, если мы хотим не превысить 2 градуса — 825 гигатонн (от 2015 года).

Итак, у нас есть лимит на выбросы, который должен быть поделен между странами. Теперь нужно понять, как поделить справедливо.

— Может поровну?

— В этом случае одинаковые выбросы будут у Китая, где живет 1,5 миллиарда человек, и у Швеции с шестью миллионами. Вряд ли граждане этих стран сочтут это справедливым. Тем более в настоящее время выбросы связаны с благосостоянием страны. Принцип равенства основан на допущении равного права на выбросы парниковых газов на душу населения. То есть прежде всего необходимо учитывать численность населения стран.

— Как же тогда делить?

— Нами исследовано три подхода (статья Романовской и Федричи в журнале Carbon Management — ред.), они есть и в литературе, мы только их немного усовершенствовали. Первый подход – по уровню выбросов парниковых газов. То есть лимит на выбросы распределяется между странами в зависимости от того, сколько они уже выбрасывают: больше выбрасывают — больше лимит. Такой подход дает преференции развитым странам, которые уже выбросили столько, что теперь остальные должны себя ограничивать.

Второй подход — распределить лимит в зависимости от численности населения. В этом случае тоже получится несправедливо. Например, в России холодно, и нам нужно тепло, а значит, выбросы для обогрева, в Африке жарко, им нужно предусмотреть выбросы для кондиционирования, а если мы просто поделим, то этого фактора не учесть. Кроме того, выйдет, что у Китая будут самые большие выбросы, хотя он и так много выбрасывает, и стимула для сокращения у него не будет.

Третий подход предусматривает корректировки первого и второго подходов с учетом национальных особенностей.

— То есть вы предлагаете систему разделения на основе нескольких факторов?

— Чтобы делить выбросы на душу населения, мы ввели серию национальных показателей: плотность населения, климатический режим, уровень экономического развития, текущий уровень выбросов.

Отличие нашего подхода в том, что равными должны быть не количество выбросов на душу населения, а уровень благосостояния. Наше исходное предположение — люди имеют право на одинаковый уровень благосостояния. Однако реализация одинакового благосостояния, пока на данный момент наличия разного уровня технологий в мире, не предполагает, что в атмосферу будет выброшено равное количество парниковых газов.

В расчеты мы добавили параметр — ВВП на душу населения. Порог между богатыми и бедными странами мы взяли по средневзвешенному значению ВВП по странам ОЭСР. Тем странам, где показатель ниже порога, мы оставляли право на рост. То есть бедная страна имеет право на больший объем выбросов, потому что ей еще надо развиваться, а самый быстрый рост пока, к сожалению, могут обеспечить известные технологии на ископаемом топливе.

Параметр — текущий уровень выбросов — позволял учесть сегодняшнее состояние дел и не требовать от стран невозможного. Если страна сейчас выбрасывает больше, чем ей положено по принципу равенства, то бесполезно ей говорить, что со следующего года она должна выбрасывать в 10 раз меньше. Достичь этого можно только постепенно.

Климатические условия мы упростили до необходимости обогрева или кондиционирования помещений. Если в стране холодно, то человеку надо обогреваться. В сегодняшней реальности это не нулевой выброс. Если в стране жарко (выше 27 градусов), то воздух надо охлаждать.

И еще показатель — плотность населения. Если люди живут далеко друг от друга, то они вынуждены пользоваться транспортом в большей степени, чем в плотно населенных районах или городах, а пока это тоже не нулевой выброс.

В нашей работе мы предполагали, что со временем возможно удовлетворение всех этих потребностей (обогрева/кондиционирования, транспорта, роста ВВП) без выбросов, но пока их надо заложить.

— Какие у вас получились результаты, кто имеет больше прав на выбросы?

— Оказалось, что доля России по нашему подходу не увеличилась, а сократилась. Исходя из ВВП, дела у нас обстоят неплохо.

Россия отвечает за 4,6% парниковых газов в мире в настоящее время, а согласно нашему расчету, доля России не должна превышать 2,6%. У Китая тоже сократилась почти в четыре раза до 15% (в настоящее время 27,4%). Несмотря на огромное население их удельный показатель неплох, с климатом у Китая все в порядке и с плотностью населения тоже. У развитых стран право на выбросы также сократилось. США должны сократить выбросы с 15,2% до 6,8%, Япония с 3,4% до 1,4%.

Право на рост выбросов получила Индия. Иначе это называется "право на развитие". Индия может нарастить объем выбросов с 7,3% до 15%, Индонезия также имеет право на развитие — с 1,6% до 3,7%. Также и остальные развивающиеся страны, суммарная доля которых в глобальном климатическом бюджете выросла, по нашим оценкам, с 15,4% до 49,1%.

— Вы думаете, что на основе вашей работы страны могут договориться?

— Я не думаю, чтобы какие-то такие подходы по имплементации принципа равенства были согласованы на международном уровне, потому что это означает, что это кто-то где-то подсчитает и потом навяжет эту цифру другой стране. Кроме самых беднейших стран, никто не захочет, чтобы кто-то это делал. Каждая страна должна каким-то образом понимать принцип равенства и на этой основе определять свою цель.

Принцип равенства в отношении выбросов СО2 — это то количество выбросов, которое мы еще можем выбросить до того, как мы превысим какой-то порог потепления. На самом деле это частный случай общего подхода, что все люди на планете имеют равные права на ограниченные ресурсы. Если мы создадим на международном уровне какой-то прецедент по атмосфере, по выбросам парниковых газов, по климату, не за горами, что этот прецедент будет использован для того, чтобы передвинуть это на другие ограниченные ресурсы. Это может быть вода, земельные ресурсы и что угодно.

Эта работа является базой для стран, чтобы определить свои цели. Принцип равенства в том, что надо делить не только по количеству населения, необходимо учитывать и другие факторы, и главное — благосостояние.

Когда мы посмотрели, то оказалось, что вклад географических и климатических параметров вносит не более 10% в конечную квоту страны. Определяющим оказался уровень ВВП. У России большая территория, сложные климатические условия и сложные условия развития, но когда мы положили это на мировой масштаб оказалось, что слишком много стран, которым гораздо хуже в этом отношении.

— Что значит нарастить или снизить долю выбросов?

— У нас есть пирог, апельсин или что угодно. Каждая из стран претендует на какой-то кусок пирога. В настоящее время пирог едят, исходя из исторически сложившихся обстоятельств. Когда мы приходим к принципу справедливости, то нивелируем эти обстоятельства и делим пирог заново.