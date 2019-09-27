Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.

Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню – крест, на котором был распят Христос.

После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и был оживлен умерший.

Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.

"Сегодня этот крест, как единое целое, не присутствует нигде. Но значительными фрагментами он присутствует во множестве христианских стран. Есть частицы креста Господня и в России, в разных мощевиках. Есть на Афоне, части его сохраняются в Иерусалиме, на Святой земле, так что можно сказать, что судьба его была разойтись по всему христианскому миру", - сказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Согласно церковному учению, рождение Богоматери, которое церковь празднует почти за неделю до Воздвижения (21 сентября по новому стилю) - это "преддверие тайны воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве". Поэтому праздник Воздвижения креста приходится на начало церковного года (14/27 сентября). Это день строгого поста.