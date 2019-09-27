Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T11:56Z
https://ria.ru/20190927/1559186127.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154931/34/1549313402_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_e516f8ad84732134c0b461fa8a983515.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня

00:14 27.09.2019 (обновлено: 11:56 27.09.2019)
8805
© РИА Новости / Сергей ПятаковЦерковь Всех Святых на Кулишках в Москве
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню – крест, на котором был распят Христос.
После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и был оживлен умерший.
Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
7 сентября, 12:25Религия и мировоззрение
Кипрская церковь надеется не допустить раскола православия из-за Украины
"Сегодня этот крест, как единое целое, не присутствует нигде. Но значительными фрагментами он присутствует во множестве христианских стран. Есть частицы креста Господня и в России, в разных мощевиках. Есть на Афоне, части его сохраняются в Иерусалиме, на Святой земле, так что можно сказать, что судьба его была разойтись по всему христианскому миру", - сказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Согласно церковному учению, рождение Богоматери, которое церковь празднует почти за неделю до Воздвижения (21 сентября по новому стилю) - это "преддверие тайны воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве". Поэтому праздник Воздвижения креста приходится на начало церковного года (14/27 сентября). Это день строгого поста.
"Для христианина и всего христианского общества память о том, какой ценой было дано нам спасение, является принципиально важной… Христианство – это не мировоззрение, что "все прекрасно в этом самом лучшем из миров". Это всякий раз напоминание, что путь к воскресению лежит через Голгофу", - сказал Козлов.
23 сентября, 18:25Религия и мировоззрение
Православный храм в русском архитектурном стиле будет построен в Ливане
5712003
Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)СамараРоссияОбщество
Рекомендуем
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза
Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригласили посетить Крым
Молодожены
Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США
Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
Лента
новостей
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Генуэзская крепость в Судаке
Генуэзским крепостям Крыма предложили придать статус объекта ЮНЕСКО
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Священник Николай Стремский
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
Вечный огонь
Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске
Автомобиль полиции
В Петербурге собака помогла задержать педофила
Сломанная сигарета в пепельнице
В МЧС объяснили запрет курения на балконах
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния