Зеленский на встрече со Столтенбергом поднял вопрос членства Украины в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства для его страны в альянсе.

"Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о вероятности вступления Киева в альянс. Участник дискуссии в Колумбийском университете предположил, что такой же вопрос ему задавал и Зеленский.

При этом генсек НАТО не смог назвать даже возможные сроки. "Когда, это не мне говорить", - сказал он, отметив при этом, что "двери остаются открытыми". Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.

"Я думаю, что для Украины и для НАТО важно фокусироваться на реформах, как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права", - сказал Столтенберг, добавив, что НАТО "помогает Украине двигаться в сторону членства".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.