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РИА Новости

Зеленский на встрече со Столтенбергом поднял вопрос членства Украины в НАТО

00:03 27.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства для его страны в альянсе.
"Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о вероятности вступления Киева в альянс. Участник дискуссии в Колумбийском университете предположил, что такой же вопрос ему задавал и Зеленский.
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При этом генсек НАТО не смог назвать даже возможные сроки. "Когда, это не мне говорить", - сказал он, отметив при этом, что "двери остаются открытыми". Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
"Я думаю, что для Украины и для НАТО важно фокусироваться на реформах, как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права", - сказал Столтенберг, добавив, что НАТО "помогает Украине двигаться в сторону членства".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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НАТОВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
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