Помпео обвинил сирийские власти в использовании химоружия в Латакии

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
"США пришли к выводу, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал хлорин в качестве химоружия в провинции Латакия", - заявил Помпео.
Он также обвинил власти Сирии в "военных преступлениях". По словам Помпео, США продолжат оказывать давление на Дамаск.
Он добавил, что проинформирует коллег о выводах разведки США на заседании группы стран по Сирии на полях Генассамблеи ООН.
Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".