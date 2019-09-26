Помпео обвинил сирийские власти в использовании химоружия в Латакии

Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".